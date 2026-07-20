Kalendarz Ekonomiczny: Inflacyjna presja w Niemczech i Kanadzie oraz pakiet danych z Polski

Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie pozostaje głównym czynnikiem ryzyka dla rynków finansowych. Informacje o nalotach USA na cele w Iranie doprowadziły do wyraźnego wzrostu cen ropy naftowej odmiany Brent powyżej poziomu 90 USD za baryłkę. Równocześnie wyprzedaż w sektorze technologicznym w USA przekłada się na ostrożne nastroje podczas rozpoczęcia sesji europejskiej oraz aprecjację amerykańskiego dolara. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny obfituje w istotne odczyty inflacyjne oraz dane o aktywności gospodarczej. Uwaga inwestorów skupia się na danych o inflacji producentów (PPI) z Niemiec i Polski, jak również na kluczowym odczycie inflacji konsumenckiej (CPI) z Kanady. Z Polski napłynie ponadto szeroki pakiet danych o produkcji przemysłowej oraz rynku pracy, co wpłynie na podwyższoną zmienność na PLN, CAD oraz europejskich indeksach giełdowych. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Ludowy Bank Chin pozostawił stopy procentowe LPR bez zmian (3,00% dla stopy 1-rocznej oraz 3,50% dla stopy 5-letniej), co odpowiadało oczekiwaniom rynkowym.

Bilans handlowy Nowej Zelandii za czerwiec osiągnął poziom 23 mln NZD, wyraźnie poniżej prognozowanych 250 mln NZD.

Handel w Japonii był ograniczony z uwagi na dzień wolny od pracy (Dzień Oceanu). Kalendarz makroekonomiczny 08:00 Niemcy - Inflacja producencka PPI m/m za czerwiec. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: -0,2%.

08:00 Niemcy - Inflacja producencka PPI r/r za czerwiec. Konsensus: 2,2%. Poprzedni odczyt: 1,9%.

09:30 Polska - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r za czerwiec. Konsensus: 2,4%. Poprzedni odczyt: 1,6%.

09:30 Polska - Produkcja sprzedana przemysłu r/r za czerwiec. Konsensus: 4,1%. Poprzedni odczyt: 7,2%.

09:30 Polska - Produkcja budowlana r/r za czerwiec. Konsensus: 3,9%. Poprzedni odczyt: 5,0%.

09:30 Polska - Przeciętne wynagrodzenie r/r za czerwiec. Konsensus: 5,8%. Poprzedni odczyt: 5,6%.

09:30 Polska - Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw r/r za czerwiec. Konsensus: -0,9%. Poprzedni odczyt: -0,9%.

14:30 Kanada - Inflacja CPI m/m za czerwiec. Konsensus: 1,0%. Poprzedni odczyt: -0,2%.

14:30 Kanada - Inflacja CPI r/r za czerwiec. Konsensus: 3,2%. Poprzedni odczyt: 2,9%.

16:00 USA - Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board za czerwiec. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: -0,1%. Kalendarz wyników spółek Ryanair Holdings - przed sesją

Crown Holdings - po sesji

Steel Dynamics - po sesji

Zions Bancorporation - po sesji

W.R. Berkley - po sesji

Domino’s Pizza - przed sesja 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę USD/CAD – Publikacja czerwcowej inflacji CPI z Kanady da bezpośredni impuls dla wyceny dolara kanadyjskiego i oczekiwań co do dalszych kroków Banku Kanady. EUR/PLN oraz WIG20 – Zbiorczy pakiet danych dotyczący produkcji, zatrudnienia, płac oraz inflacji PPI w Polsce wyznaczy kierunek dla złotego oraz spółek z warszawskiego parkietu. Ropa Brent (OIL) – Dalsza eskalacja konfliktu amerykańsko-irańskiego bezpośrednio rzutuje na premię geopolityczną i podwyższoną zmienność na rynku surowców energetycznych.

Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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