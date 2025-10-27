Kalendarz ekonomiczny: już w środę poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych 📄

- Rozpoczynamy nowy interesujący tydzień na rynkach finansowych
Rozpoczynamy nowy interesujący tydzień na rynkach finansowych. Pomimo że kalendarz w dniu dzisiejszym jest wyjątkowo pusty, to w dalszej części tygodnia czekają nas istotne wydarzenia ekonomiczne.
Najważniejszą z nich jest oczywiście decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę. Po piątkowych danych inflacyjnych rynek w pełni wycenia dwie obniżki na dwóch kolejnych posiedzeniach. Ważniejsza będzie jednak komunikacja Fed oraz możliwe zapowiedzenie końca redukcji bilansu (QT).
W tym tygodniu poznamy również decyzję EBC, BOJ oraz BOC. W czwartek Trump spotka się z prezydentem Chin, XI. Rynek oczekuje porozumienia handlowego między dwoma krajami.
Szczegółowy kalendarz tygodnia:
Poniedziałek, 27 października
- cały dzień - spotkanie Trumpa z premier Japonii Sanae Takaichi
- 09:15 - Australia, przemówienie Bullock z RBA
- 10:00 - Niemcy, dane IFO za październik
- 15:30 - USA, dane Dallas FED dla przemysłu za październik
Wtorek, 28 października
- 15:00 - USA, dane CB za październik
- 15:00 - USA, dane Richmond dla przemysłu za październik
- 21:40 - USA, dane API o zapasach ropy
Środa, 29 października
- 01:30 - Australia, dane CPI za Q3
- 14:45 - Kanada, decyzja BoC
- 15:30 - Kanada, konferencja po decyzji BoC
- 16:30 - USA, dane EIA o zapasach ropy
- 19:00 - USA, decyzja FED
- 19:30 - USA, konferencja Powella
- po zamknięciu Wall Street - wyniki Meta, Alphabet, Microsoft
Czwartek, 30 października
- cały dzień - spotkanie Trumpa z prezydentem Xi
- 00:00 - Japonia, decyzja BoJ
- 11:00 - Strefa euro, raport PKB za Q3
- 14:00 - Niemcy, raport CPI za październik
- 14:15 - Strefa euro, decyzja EBC
- 15:30 - USA, dane EIA o zapasach gazu
- po zamknięciu Wall Street - wyniki Apple, Amazon
Piątek, 31 października
- 00:30 - Japonia, inflacja w rejonie Tokio
- 00:50 - Japonia, sprzedaż detaliczna za wrzesień
- 02:30 - Chiny, dane PMI za październik
- 08:00 - Niemcy, sprzedaż detaliczna za wrzesień
- 10:00 - Polska, dane CPI za październik
- 11:00 - Strefa euro, inflacja za październik
