Kalendarz ekonomiczny: już w środę poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych 📄

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Najważniejsze wnioski Rozpoczynamy nowy interesujący tydzień na rynkach finansowych

Najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę

Rozpoczynamy nowy interesujący tydzień na rynkach finansowych. Pomimo że kalendarz w dniu dzisiejszym jest wyjątkowo pusty, to w dalszej części tygodnia czekają nas istotne wydarzenia ekonomiczne. Najważniejszą z nich jest oczywiście decyzja Fed w sprawie stóp procentowych w środę. Po piątkowych danych inflacyjnych rynek w pełni wycenia dwie obniżki na dwóch kolejnych posiedzeniach. Ważniejsza będzie jednak komunikacja Fed oraz możliwe zapowiedzenie końca redukcji bilansu (QT). W tym tygodniu poznamy również decyzję EBC, BOJ oraz BOC. W czwartek Trump spotka się z prezydentem Chin, XI. Rynek oczekuje porozumienia handlowego między dwoma krajami. Szczegółowy kalendarz tygodnia: Poniedziałek, 27 października cały dzień - spotkanie Trumpa z premier Japonii Sanae Takaichi

09:15 - Australia, przemówienie Bullock z RBA

10:00 - Niemcy, dane IFO za październik

15:30 - USA, dane Dallas FED dla przemysłu za październik Wtorek, 28 października 15:00 - USA, dane CB za październik

15:00 - USA, dane Richmond dla przemysłu za październik

21:40 - USA, dane API o zapasach ropy Środa, 29 października 01:30 - Australia, dane CPI za Q3

14:45 - Kanada, decyzja BoC

15:30 - Kanada, konferencja po decyzji BoC

16:30 - USA, dane EIA o zapasach ropy

19:00 - USA, decyzja FED

19:30 - USA, konferencja Powella

po zamknięciu Wall Street - wyniki Meta, Alphabet, Microsoft Czwartek, 30 października cały dzień - spotkanie Trumpa z prezydentem Xi

00:00 - Japonia, decyzja BoJ

11:00 - Strefa euro, raport PKB za Q3

14:00 - Niemcy, raport CPI za październik

14:15 - Strefa euro, decyzja EBC

15:30 - USA, dane EIA o zapasach gazu

po zamknięciu Wall Street - wyniki Apple, Amazon Piątek, 31 października 00:30 - Japonia, inflacja w rejonie Tokio

00:50 - Japonia, sprzedaż detaliczna za wrzesień

02:30 - Chiny, dane PMI za październik

08:00 - Niemcy, sprzedaż detaliczna za wrzesień

10:00 - Polska, dane CPI za październik

11:00 - Strefa euro, inflacja za październik

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.