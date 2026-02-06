Kalendarz ekonomiczny: Kanadyjski rynek pracy, Michigan i protokół RPP (06.02.2026)

Dzisiejszy dzień nie przynosi dużych publikacji makroekonomicznych, co daje rynkom chwilę wytchnienia po intensywnym początku tygodnia. Inwestorzy skupią się głównie na kilku istotnych danych. W Kanadzie poznamy raport o rynku pracy, w Stanach Zjednoczonych opublikowany zostanie wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, a dodatkowo śledzone będą informacje o aktywności sektora ropy i kredytach konsumenckich. W Polsce inwestorzy będą przyglądać się protokołowi z ostatniego posiedzenia RPP. Wyniki tych publikacji mogą nieco nakierować bieżące nastroje rynkowe, ale dzień zapowiada się raczej spokojnie.
Dzisiaj w kalendarzu:
08:00 Niemcy – Handel zagraniczny (grudzień)
-
Bilans handlu: aktualny odczyt 17,1 mld (prognoza 14,1 mld; poprzednio 13,6)
-
Eksport s.a. (m/m): aktualny odczyt 4% (prognoza 1%; poprzednio 2,5%)
-
Import s.a. (m/m): aktualny odczyt 1,4% (prognoza 0,2%; poprzednio 0,7%)
08:00 Niemcy – Produkcja przemysłowa (grudzień)
-
Produkcja s.a. (m/m): aktualny odczyt -1,9% (prognoza -0,3%; poprzednio 0,2%)
-
Produkcja w.d.a. (r/r): aktualny odczyt -0,6% (poprzednio 0,5%)
08:00 Szwecja – Inflacja konsumencka (styczeń)
-
CPI (m/m): aktualny odczyt 0,1% (prognoza 0,4%; poprzednio 0,0%)
-
CPI bazowa CPI (r/r): aktualny odczyt 0,4% *prognoza 0,6%; poprzednio 0,3%)
08:00 Norwegia – Przetwórstwo przemysłowe (m/m, grudzień): aktualny odczyt - 0,1% (poprzednio 2%)
08:30 Węgry – Produkcja przemysłowa wstępnie (grudzień)
-
sezonowo skorygowane (m/m): -2%
-
niezseasonowo skorygowane rok do roku (r/r): -5,4%
-
ważone według dnia roboczego rok do roku (r/r): -5,4%
08:45 Francja – Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR, grudzień): -4,1 mld
09:00 Szwajcaria – Stopa bezrobocia (styczeń): 3%
09:00 Czechy – Produkcja przemysłowa (r/r, grudzień): 3,2%
09:00 Czechy – Bilans handlu zagranicznego (CZK, grudzień): 10 mld
09:00 Hiszpania – Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r, grudzień): 4,5%
12:00 Chile – Inflacja CPI (m/m, styczeń): 0,4%
14:00 Polska – Protokół z posiedzenia RPP (styczeń)
14:30 Kanada – Rynek pracy (styczeń)
-
Stopa bezrobocia: 6,8%
-
Zmiana zatrudnienia: 7,1 tys.
-
Zmiana zatrudnienia na pełny etat: 50,2 tys.
-
Zmiana zatrudnienia na część etatu: -42 tys.
16:00 USA – Raport Uniwersytetu Michigan wstępny (luty)
-
Indeks: 55,2
-
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe: 4
-
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe: 3,3
16:00 Kanada – Indeks Ivey PMI s.a. (styczeń): 49,9
18:00 USA – Wystąpienie członka Fed Philip Jefferson
19:00 USA – Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień): 412
21:00 USA – Kredyt konsumencki (USD, grudzień): 8,5 mld
