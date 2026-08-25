Kalendarz Ekonomiczny: Kluczowe odczyty z Niemiec i rynek nieruchomości w USA

Poranny sentyment na rynkach kształtują powracające obawy o tempo wzrostu gospodarczego w strefie Euro oraz trwałość inflacji. Inwestorzy analizują opublikowane wczoraj mieszane odczyty wskaźników PMI, szukając potwierdzenia dla dalszych kroków banków centralnych. Dzisiejsza sesja przyniesie istotne dane z europejskich gospodarek, w tym finałowy odczyt PKB z Niemiec oraz wskaźnik klimatu biznesowego Ifo. W dalszej części dnia uwaga przeniesie się na rynek amerykański, gdzie kluczowe będą dane z rynku nieruchomości oraz wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board, które mogą wywołać podwyższoną zmienność na kursie EUR/USD oraz indeksach Wall Street.
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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Bank rezerw Australii (RBA) opublikował protokół z sierpniowego posiedzenia, wskazując na dalszą jastrzębią czujność w kontekście uporczywej inflacji pracochłonnej.
Kalendarz makroekonomiczny
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08:00 Niemcy - PKB fin. k/k.: Najnowszy odczyt 0,3% Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,4%.
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08:00 Niemcy - PKB n.s.a. fin. r/r.: Najnowszy odczyt 1% Konsensus: 0,9%. Poprzedni odczyt: 0,8%.
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08:45 Francja - Indeks zaufania konsumentów. Konsensus: 87. Poprzedni odczyt: 86.
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09:30 Szwecja - Protokół z posiedzenia Riksbanku.
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09:30 Polska - Stopa bezrobocia. Konsensus: 5,9%. Poprzedni odczyt: 5,8%.
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10:00 Niemcy - Indeks instytutu Ifo. Konsensus: 87,1. Poprzedni odczyt: 86,6.
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14:00 Węgry - Decyzja ws. stóp procentowych. Konsensus: 5,50%. Poprzedni odczyt: 5,75%.
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14:00 USA - Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
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16:00 USA - Sprzedaż nowych domów. Konsensus: 620 tys. Poprzedni odczyt: 628 tys.
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16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów Conference Board. Konsensus: 90,2. Poprzedni odczyt: 90,8.
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16:00 USA - Indeks Fed z Richmond. Konsensus: 7. Poprzedni odczyt: 5.
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22:00 USA - Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
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22:40 USA - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API. Konsensus: 0,5 mln brk. Poprzedni odczyt: -0,33 mln brk.
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę:
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EUR/USD – ze względu na poranną paczkę danych z niemieckiej gospodarki (PKB, Ifo) oraz popołudniowe odczyty z rynku nieruchomości i zaufania konsumentów w USA.
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DAX (DE40) – wrażliwy na publikację wskaźnika klimatu biznesowego Ifo oraz finalnego PKB Niemiec, które zobrazują kondycję przemysłu u naszego głównego partnera handlowego.
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Ropa Naftowa (WTI/Brent) – rynek znajdzie się pod wpływem wieczornego raportu API o zapasach oraz ogólnego sentymentu wokół popytu w największych gospodarkach świata.
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