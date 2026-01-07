Kalendarz ekonomiczny: Koniec spowolnienia na amerykańskim rynku pracy❓🇺🇸 (07.01.2026)

Rynki wstrzymują oddech przed serią zaplanowanych na dzisiaj danych makroekonomicznych, które skalibrują oczekiwania wobec piątkowego raportu dot. zatrudnienia (NFP). W USA czeka nas zarówno zmiana zatrudnienia wg prywatnego instytutu ADP, jak i nowe oferty pracy wg JOLTS. Zdaniem inwestorów najnowsze dane powinny wskazać na stabilizację rynku pracy w reakcji na ostatnią serię obniżek stóp procentowych w USA, choć popyt na nowych pracowników ma pozostać ograniczony. Kalendarz zagęszczą również dane ISM dot. aktywności w usługach oraz nowe zamówienia w przemyśle. W Europie, obok sprzedaży detalicznej w niemczech, opublikowane zostaną dane dot. niemieckiego zatrudnienia, PMI dla sektora konstrukcyjnego w Wielkiej Brytanii oraz wstępny odczyt inflacji w Strefie Euro za grudzień. Mnogość raportów powinna zatem poruszyć uśpioną zmiennością na rynku FX oraz na lokalnych indeksach. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 08:00, Niemcy – dane o sprzedaży detalicznej za listopad: Sprzedaż detaliczna w Niemczech: faktyczna 1,1% r/r; poprzednio 2,1% r/r

Sprzedaż detaliczna w Niemczech: faktyczna -0,6% m/m; prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m 09:55, Niemcy – dane o zatrudnieniu za grudzień: Zmiana bezrobocia w Niemczech: prognoza 5 tys.; poprzednio 1 tys.

Stopa bezrobocia w Niemczech: prognoza 6,3%; poprzednio 6,3%

Bezrobocie w Niemczech: poprzednio 2,973 mln

Bezrobocie n.s.a.: poprzednio 2,885 mln 10:30, Wielka Brytania – dane PMI za grudzień: S&P Global Construction PMI: prognoza 42,4; poprzednio 39,4 10:30, Wielka Brytania – dane o wycofywaniu kapitału z rynku mieszkaniowego: prognoza -8,7 mld GBP kw/kw; poprzednio -16,1 mld GBP kw/kw 11:00, Strefa Euro – dane o inflacji za grudzień: CPI: poprzednio -0,3% m/m

CPI: prognoza 2,0% r/r; poprzednio 2,1% r/r

HICP bez energii i żywności: poprzednio -0,4% m/m

HICP bez energii i żywności: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r

CPI bazowe: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r

CPI bazowe: poprzednio -0,5% m/m 11:30, Niemcy – aukcja 10-letnich Bundów: poprzednio 2,670% 14:15, USA – dane o zatrudnieniu za grudzień: ADP Non Farm Employment Change: prognoza 49 tys.; poprzednio -32 tys. 16:00, Kanada – dane PMI za grudzień: Ivey PMI: prognoza 49,5; poprzednio 48,4 16:00, USA – dane ISM za grudzień: ISM Non-Manufacturing Prices: poprzednio 65,4

ISM Non-Manufacturing PMI: prognoza 52,2; poprzednio 52,6

ISM Non-Manufacturing New Orders: poprzednio 52,9

ISM Non-Manufacturing Employment: poprzednio 48,9

ISM Non-Manufacturing Business Activity: poprzednio 54,5 16:00, USA – dane o zamówieniach na dobra trwałe za październik: Zamówienia fabryczne bez transportu: poprzednio 0,2% m/m

Zamówienia fabryczne: prognoza -1,1% m/m; poprzednio 0,2% m/m

Dobra trwałe bez transportu: poprzednio 0,2% m/m

Dobra trwałe bez obrony: prognoza -1,5% m/m; poprzednio -1,5% m/m 16:00, Kanada – dane Ivey PMI n.s.a.: poprzednio 44,5 16:00, USA – dane JOLTS o wakatach na listopad: prognoza 7,610 mln; poprzednio 7,670 mln 16:30, USA – dane EIA: EIA Weekly Distillates Stocks: poprzednio 4,977 mln

EIA Weekly Refinery Utilization Rates: poprzednio 0,1% t/t

Zapas oleju opałowego: poprzednio 0,134 mln

Produkcja benzyny: poprzednio -0,352 mln

Produkcja paliw destylatowych: poprzednio -0,076 mln

Import ropy surowej: poprzednio -0,957 mln

EIA Refinery Crude Runs: poprzednio 0,071 mln t/t

Zapas ropy surowej: prognoza -1,200 mln; poprzednio -1,934 mln

Zapas benzyny: poprzednio 5,845 mln

Zapas ropy w Cushing: poprzednio 0,543 mln 22:10, USA – przemówienie członka FOMC, Bowmana 01:30 (następnego dnia), Australia – dane o bilansie handlowym za listopad: Import: poprzednio 2,0% m/m

Saldo handlowe: prognoza 5,550 mld; poprzednio 4,385 mld

Eksport: poprzednio 3,4% m/m

