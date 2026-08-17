Kalendarz ekonomiczny: Luźny poniedziałek okazją dla byków. Dane z NYC oraz rynku nieruchomości w USA (17.08.2026)

Nowy tydzień rozpoczyna się względnym spokojem na Wall Street. W kalendarzu brak poważniejszych publikacji danych makro; na próżno również szukać raportów finansowych największych spółek. Rynkiem wciąż jednak porusza piątkowa seria danych z USA, która ponownie obniżyła oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych Fed. O ile na koniec ubiegłego tygodnia inwestorzy dość niepewnie przyjęli spadek sprzedaży detalicznej i wyłaniającą się słabość amerykańskiego konsumenta, to obserwowana euforia w Azji wskazuje na powrót rynku byka. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej i poranka Japonia (PKB): Wstępne dane o PKB za II kwartał okazały się rozczarowaniem dla zwolenników szybszych podwyżek stóp przez Bank Japonii. Annualizowany PKB wzrósł o zaledwie 1,1% (konsensus: 2,1%, poprzednio: 1,9%), a w ujęciu kwartalnym PKB s.a. wyniósł 0,3% q/q (wobec prognozowanych 0,5% q/q). Głównym winowajcą był słabość krajowego konsumenta.

Japonia (Produkcja przemysłowa): Pozytywnym akcentem z Kraju Kwitnącej Wiśni były czerwcowe dane o produkcji przemysłowej, które mocno pobiły rynkowe oczekiwania. Wskaźnik s.a. wzrósł o 1,9% m/m (konsensus: 1,3% m/m), natomiast w ujęciu rocznym odbił do 4,9% r/r (prognoza: 4,2% r/r, poprzednio: -2,1% r/r). USDJPY ponownie oddala się od psychologicznej bariery 160. Źródło: xStation5 Kalendarz makroekonomiczny 11:30 Strefa euro - Przemówienie członka zarządu EBC (Philip Lane).

14:30 USA - Indeks NY Empire State za sierpień. Konsensus: 10,8. Poprzedni odczyt: 15,6.

16:00 USA - Indeks rynku nieruchomości NAHB za sierpień. Konsensus: 33. Poprzedni odczyt: 34.

22:00 USA - Miesięczny napływ kapitałów netto za czerwiec. Poprzedni odczyt: 132,2 mld USD.

22:00 USA - Napływ kapitałów długoterminowych za czerwiec. Konsensus: 151,4 mld USD. Poprzedni odczyt: 232,7 mld USD. Najważniejsze publikacje wyników spółek BHP Group

Fabrinet 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: USDJPY (FX) – niższe od oczekiwań dane o wzroście gospodarczym w II kwartale w Japonii (annualizowany PKB na poziomie 1,1% vs 2,1% prognoz) zdejmują część presji z Banku Japonii na szybkie zacieśnianie, choć szeroka słabość dolara utrzymuje notowania pary poniżej 160.

S&P 500 / US500 (Indeks giełdowy) – kontrakt na amerykański indeks handluje zaledwie 0,3% poniżej odnotowanego w ostatnim tygodniu szczytu wszechczasów. Pierwszym regionalnym sprawdzianem koniunktury w USA będzie odczyt NY Empire State o 14:30 (szacowany spadek do 10,8 pkt). Wynik wyraźnie odbiegający od prognoz zdeterminuje nastawienie do ryzyka na otwarciu handlu w Nowym Jorku.

EURUSD (FX) – główna para walutowa wybija się z trwającej ostatnie dwa tygodnie konsolidacji do 2-miesięcznych maksimów. Wobec braku twardych danych z Europy, inwestorzy będą szukać impulsów w wypowiedziach bankierów centralnych oraz popołudniowych wskaźnikach z amerykańskiego rynku nieruchomości (NAHB).

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