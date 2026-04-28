Poranna odprawa 📈 Ropa najwyżej od 7 kwietnia, Wall Street niepewne przed Fedem

- Indeksy nieco słabną po rekordowych wzrostach z ostatnich dni, ale utrzymują się w pobliżu szczytów przed jutrzejszą publikacją wyników spółek technologicznych po sesji w USA: Microsoftu, Alphabet i Meta Platforms. Inwestorzy czekają na raporty megacapów oraz sygnały z banków centralnych dotyczące skutków gospodarczych konfliktu z Iranem.
- Dziś przed otwarciem rynku akcji w USA wyniki przedstawią m.in. Coca-Cola, General Motors oraz UPS. O 14:15 poznamy tygodniową zmianę zatrudnienia w USA wg. ADP, a 16:00 odczyt nastrojów amerykańskich konsumentów wg. raportu Conference Board. Po sesji wyniki pokażą m.in. Visa i Starbucks. Jutro o 20:00 decyzję podejmie Rezerwa Federalna - bank niemal na pewno wstrzyma się z obniżką stóp, a rynek będzie uważnie przysłuchiwal się stanowisku szefa Rezerwy Federalnej, Powella.
- Wzrosty na giełdzie wyhamowały przez drożejącą ropę, ale trend wzrostowy się utrzymał: S&P 500 zmierza do zamknięcia najlepszego miesiąca od 2020 roku. Dziś inwestorzy skupiają się na wynikach gigantów IT, których łączna wartość przekracza 16 bln USD i stanowi ok. 25% kapitalizacji indeksu.
- Trump zwołał spotkanie zespołu bezpieczeństwa narodowego w sprawie propozycji Iranu dotyczącej rozwiązania konfliktu. Iran zaproponował rozwiązanie tymczasowe ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady morskiej. USA analizują najnowszą propozycję Iranu, ale podkreślają istnienie „czerwonych linii”, w tym zakazu pozyskania broni nuklearnej przez Teheran.
- Podczas sesji azjatyckiej Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian, na poziomie 0,75% - zgodnie z oczekiwaniami rynków. W Japonii Nikkei zniżkował ponad 1,5% mimo 0,7% wzrostu Topix; ponad 1% spadł też chiński Hang Seng, który od początku roku traci prawie 3%.
Ropa rośnie do ponad 103 USD za baryłkę - najwyższego poziomu od 3 tygodni i wybija się powyżęj 71,8 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej z początku kwietnia. Niepewność co do przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie i zamknięta Cieśnina Ormuz nakładają presję wzrostową na towary energetyczne.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Iran szuka rozejmu, a rynki czekają już na środę!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.