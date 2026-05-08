Kalendarz ekonomiczny: NFP i bankierzy centralni w cieniu wojny w Iranie (18.05.2026)

Dzisiejsza sesja pozostanie pod dyktandem nastrojów wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć zmienność rynkowa powinna wzrosnąć w obliczu publikacji istotnych danych, kluczowych dla polityki pieniężnej w USA.
Uwaga rynków skupi się na kluczowym raporcie z rynku pracy w USA, Non-Farm Payrolls (NFP), który według prognoz ma wskazać na ochłodzenie rynku pracy z umiarkowanym przyrostem zatrudnienia o 62 tys. przy stabilnej stopie bezrobocia na poziomie 4,3%. Spowolnienie ma nastąpić po rekordowym kwietniu, który blisko trzykrotnie przebił konsensus rynkowy, więc powinno zostać odebrane jako normalizacja, zwłaszcza, że trwający konflikt w Iranie powinien zaostrzyć niepewność i tendencje "low hire, low fire".
Uzupełnieniem będzie raport Uniwersytetu Michigan (UoM), który prawdopodobnie ukaże stłumione nastroje konsumentów na poziomie 49,5 przy uporczywych oczekiwaniach inflacyjnych rzędu 4,7%. Tło dla tych kluczowych odczytów stanowić będzie maraton wystąpień przedstawicieli banków centralnych, w tym Baileya z BoE, oficjeli z EBC oraz Cook z FOMC. Ich skoordynowane komentarze będą kluczowe w próbie pogodzenia słabnących danych o dynamice wzrostu z koniecznością utrzymania długoterminowych oczekiwań inflacyjnych na stabilnym (zakotwiczonym) poziomie.
Dla polskiego złotego znaczenie będzie miał również protokół z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pienięznej, podczas której utrzymano stopy proc. w Polsce bez zmian (st. referencyjna: 3,75%), zwłaszcza jeśli zarysyuje wyraźnie jastrzębi kierunek dyskusji.
Wydarzenia powinny podbić zmienność na kluczowych parach walutowych (EURUSD, USDCAD) czy wrażliwych na politykę monetarną metalach szlachetnych (GOLD).
