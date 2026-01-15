Kalendarz ekonomiczny: Niemiecki PKB, konferencja NBP, wypowiedzi FOMC 🎙️

Napięcia geopolityczne i sezon wyników pochłaniają niemal całą uwagę inwestorów, jednak danych makroekonomicznych i tak nie zabraknie podczas czwartkowej sesji.

Dane PKB w Wielkiej Brytanii wypadły lepiej od oczekiwań, jednak znaczący wpływ odbicia produkcji samochodów od Jaguar Land Rover sugeruje, że poprawa koniunktury może być tylko na papierze. Brak bardziej strukturalnych sygnałów sugerujących odbudowę potencjału gospodarczego Wielkiej Brytanii przełożył się zatem na brak szczególnej reakcji na funcie (GBPUSD: -0,05%).

Obok danych z UK i kilku wstępnych odczytów inflacji w Strefie Euro, gwoździem programu na Starym Kontynencie będzie szacunek PKB Niemiec za 2025 rok, który w ostatnich kwartałach niebezpiecznie oscylował wokół zera (k/k).

W Polsce największą wagę będzie miał finalny odczyt inflacji CPI za grudzień, który wraz z konferencją prezesa NBP powinny zwiększyć zmienność na PLN.

Na EURUSD powinny się również odbić odczyty z handlu międzynarodowego oraz produkcja przemysłowa w Strefie Euro, które mogą dać inwestorom nowe punkty zaczepienia dla neutralnej w ostatnich miesiącach narracji EBC.

W USA czekają nas również dane z handlu, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz liczne wypowiedzi członków FOMC.

Wyniki finansowe zaprezentują dzisiaj m.in.: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Blackrock.

Źródło: xStation5