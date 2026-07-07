Kalendarz ekonomiczny: Niemiecki przemysł odżywa? (07.07.2026)

🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne
Niemcy
- Wczorajsze dane dot. zamówień środków trwałych z Niemczech zaskoczyły na plus (wzrost o 6,2%). Lepszy od oczekiwań także dzisiejszy dot. odczyt produkcji przemysłowej za maj (w górę o imponujące 0,9% miesiąc do miesiąca).
- Kraj wciąż wyczekuje na efekty potężnej stymulacji fiskalnej ogłoszonej w marcu ubiegłego roku przez kanclerza Friedricha Merza. Na inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, sektor energetyczny oraz modernizację cyfrową przeznaczone zostało wówczas 500 miliardów euro.
Strefa euro
- W górę (do 5,9%) także majowa inflacja PPI w strefie euro. Odczyt jest jednak w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami.
- Nie zaskoczyły także dane dot. sprzedaży detalicznej (1,6% w ujęciu rocznym).
Stany Zjednoczone
- W Stanach Zjednoczonych miała z kolei miejsce skromna rewizja w dół wskaźników PMI za czerwiec. Indeks kompozytowy znalazł się finalnie na poziomie 51,9, co sugeruje spowolnienie wzrostu gospodarczego względem bardzo imponujących 2,7% w Q1.
Węgry
- Obie miary inflacji znalazły się w czerwcu na niskich poziomach. Główna spadła poniżej dolnego przedziału odchyleń celu (1,7%). Prawdopodobne wydaje się kontynuowanie luzowania polityki monetarnej przez MNB. Ostatnie posiedzenie przyniosło spadek referencyjnej stopy procentowej do 6%.
Kalendarz makroekonomiczny
Wtorek
- Wielka Brytania: Przemówienie prezesa BoE, Andrew Bailey’ego
- Godzina: 12:30
- USA: Przemówienie członkini FOMC, Michelle Bowman
- Godzina: 13:00
- USA: Bilans handlowy (maj)
- Godzina: 13:00
- Konsensus: -78,3 mld USD
- Poprzedni odczyt: -55,9 mld USD
Publikacje wyników spółek
- Penguin Solutions (PENG.US) – AMC (po zamknięciu rynku)
- Kura Sushi (KRUS.US) – AMC (po zamknięciu rynku)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę
- US100: Kontrakty futures na Nasdaq 100 znajdują się przeszło 1% pod kreską. Sentyment wokół liderów rewolucji AI – spółek, które do tej pory notowały największe wzrosty – ponownie się pogarsza. Zapalnikiem wyprzedaży wstępne wyniki Samsunga za Q2.
- Kawa oraz kakao: W skali miesiąca ceny kawy oraz kakaa wzrosły o przeszło 40% wraz z nasileniem obaw o gwałtowny wzrost temperatur w Ghanie oraz WKS oraz gwałtowne ulewy w Brazylii, które przynieść ma tegoroczny El Nino.
- EURUSD: Para wzrosła względem lokalnych minimów z ostatnich dni czerwca, wciąż jednak znajduje się nieznacznie powyżej poziomu 1,14. W środę czeka nas publikacja minutek z ostatniego posiedzenia FOMC.
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