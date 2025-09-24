Kalendarz ekonomiczny: niemiecki raport Ifo oraz rynek nieruchomości w USA (24.09.2025)

Po początku tygodnia zdominowanym przez przemówienia członków Fed i raporty PMI, uboga w publikacje danych makroekonomicznych środa może pomóc ograniczyć zmienność po wczorajszej realizacji zysków na Wall Street. Niemniej rynek prawdopodobnie wstrzyma oddech przed pełnym kolejnych wystąpień Fed czwartkiem i piątkową publikacją inflacji PCE. W Europie najważniejszy będzie raport Ifo dot. nastrojów biznesu w Niemczech. Miesiąc temu dane wykazały dużą odporność przedsiębiorców na toczące się zmiany w globalnym handlu, jednak ostatni spadek PMI może być zapowiedzią korekty entuzjazmu. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną W USA z kolei czekają nas dane z rynku nieruchomości, które w ostatnich tygodniach charakteryzowały się duża słabością, budząc potencjalne obawy o amerykańskiego konsumenta. Na zmienność na rynku surowców wpłynie z kolei raport EIA. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 09:00, Niemcy - Przemówienie Balza z niemieckiego Buba 10:00, Niemcy - raport Ifo w Niemczech za wrzesień: Wskaźnik nastrojów biznesowych: prognoza 89,3; poprzednio 89,0;

Bieżąca analiza sytuacji: prognoza 86,5; poprzednio 86,4;

Oczekiwania biznesowe: prognoza 92,0; poprzednio 91,6; 14:30, Stany Zjednoczone - sektor nieruchomości i budownictwa za sierpień: Pozwolenia na budowę: prognoza -3,7% m/m; poprzednio -2,2% m/m;

Zezwolenia na budowę: prognoza 1,312M; poprzednio 1,362M;

Sprzedaż nowych domów za sierpień: prognoza 650K; poprzednio 652K;

Sprzedaż nowych domów za sierpień: poprzednio -0,6% m/m; 16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Zapasy benzyny: poprzednio -2,347M;

Produkcja benzyny: poprzednio -0,180M;

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,670M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio 4,046M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,274M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,296M;

Import ropy naftowej: poprzednio -3,111M;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -0,394M;

Zapasy ropy naftowej: poprzednio -9,285M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio -1,6%; 19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 5-letnich biletów skarbowych: poprzednio 3,724%; 22:10, Stany Zjednoczone - Przemawia członek FOMC, Daly

