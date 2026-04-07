Rozpoczynamy pierwszą pełnoprawną sesję na rynkach finasowych po przerwie świątecznej. Trump powtórzył, że dzisiejszy wieczór (środa 3:00 w nocy czasu europejskiego/polskiego) to „ostateczny termin" dla Iranu na otwarcie Cieśniny Ormuz — w przeciwnym razie grozi zniszczeniem infrastruktury energetycznej kraju. Jednocześnie dodał, że rozmowy „idą dobrze" i że chciałby dojść do porozumienia. Iran oficjalnie odrzucił ultimatum, nazywając groźby Trumpa „arogancką retoryką", jednak Axios donosi, że USA traktują tę odpowiedź jako taktykę negocjacyjną, nie definitywne zamknięcie drzwi. Ukryty dialog między stronami pozostaje podobno aktywny, a Waszyngton zachowuje możliwość opóźnienia działań militarnych, jeśli pojawi się wiarygodna ścieżka do dealu. To właśnie geopolityka pozostanie tematem numer 1 dla rynków. W tle również po stronie danych również będzie ciekawie, ponieważ inwestorzy reagować będą na dane PMI dla sektora usług z Europy za marzec. Szczegółowy kalendarz dnia poniżej: Źródło: xStation

