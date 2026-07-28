Kalendarz ekonomiczny: PayPal, Visa i Coca-Cola przyćmią dane makro (28.07.2026)

Początek tygodnia zdominowany został przez wieści z Bliskiego Wschodu. Uwaga powoli przenosić będzie się jednak najprawdopodobniej w stronę wyników spółek oraz posiedzeń banków centralnych. Przed nami publikacje raportów ze strony Microsoftu, Mety (oba w środę AMC), Apple oraz Amazona (oba w czwartek AMC).

W międzyczasie decyzje ws. stóp procentowych podejmą Fed (środa) oraz BoE (czwartek).

Tydzień domknie posiedzenie BoJ (noc z czwartku na piątek), publikacje lipcowych danych inflacyjnych z krajów europejskich (czwartek/piątek) oraz czerwcowy odczyt inflacji PCE z USA (czwartek)

Nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp ze strony żadnego z banków. Wszystkie powinny prezentować jednak jastrzębią retorykę nakierunkowującą rynki na podwyżkę na kolejnym posiedzeniu (w przypadku każdego z banków stanowi ona w tej chwili scenariusz bazowy). Dziś jeszcze nieco spokojniej. Przed otwarciem rynku czekają nas publikacje ze strony PayPala, Coca-Coli, Boeinga, UPS, Corninga, S&P oraz Unilever.

Po zamknięciu ukażą się raporty kwartalne ze strony Visy, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA oraz Forda.

Istotne z naszej perspektywy dane makroekonomiczne będą nieliczne. Uwagę zwrócimy jedynie ku zaplanowanej na 22:30 publikację raportu API o zmianie zapasów ropy naftowej 🌏 Najważniejsze publikacje makroekonomiczne Poniedziałek Niemcy Mimo utrzymującej się niepewności w rejonie Zatoki Perskiej, wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech wzrósł do poziomu 86,6 a oczekiwania biznesowe podskoczyły do 86,7. Poprawa wynika nie tylko z większego popytu, ale i z odblokowanie kluczowych łańcuchów dostaw. Dane są w dużej mierze spójne z ostatnimi wskaźnikami PMI, które sugerują pewną poprawę sytuacji gospodarczej, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Poprawy nie odnotowaliśmy natomiast w zakresie bieżącej analizy sytuacji. Stany Zjednoczone Zamówienia środków trwałych wzrosły w czerwcu o 0,3% w ujęciu miesięczny, znacznie wolniej od oczekiwań (2,5%). Rynki liczyły na wyraźniejsze odbicie po spadku o 4% w maju. Gorszy odczyt to głównie kwestia słabszego popytu w sektorze transportowym. Solidne okazał się zamówienia w zakresie bazowych dóbr inwestycyjnych (core capital goods), co uspokoiło nieco nastroje. Co więcej, jak na dłoni widoczny był wzrost wydatków na kwestie związane z AI – największym motorem napędowym odbicia były w czerwcu komputery i sprzęt elektroniczny (+3,1% m/m). Nieźle sytuacja wyglądała także w zakresie metali podstawowych (+1,1% m/m) oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych (+0,9% m/m). Wtorek Australia Na spotkaniu Anika Foundation w Sydney, przemówienie wygłosiła Michele Bullock, prezes Banku Rezerw Australii. Zaznaczyła, że choć inflacja bazowa rośnie w dużej mierze zgodnie z zarysowanymi w maju oczekiwaniami RBA, to znajduje się na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie. Prawdopodobnie konieczne będzie dalsze osłabienie popytu krajowego oraz schłodzenie rynku pracy. Dla rynku rzeczone komunikaty były najprawdopodobniej niewystarczające. Spadły wyceny podwyżek stóp i kolejny ruch w górę nie jest już w pełni wyceniany. 📆 Kalendarz makroekonomiczny Wtorek Stany Zjednoczone: Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (lipiec) Godzina: 16:00 Poprzedni: 91,2 Konsensus: 92,4

Raport API o zmianie zapasów ropy naftowej Godzina: 22:30 Poprzedni: +2,6M Konsensus: -1,5M

Czwartek Australia: Inflacja CPI (Q2) Godzina: 3:30 Poprzedni: 4,1% Konsensus: 4,1%

🗂️ Publikacje wyników spółek Boeing ($ BA.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

SNDL ($ SNDL.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

PayPal ($ PYPL.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Coca-Cola ($ KO.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Royal Caribbean ($ RCL.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

UPS ($ UPS.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Corning ($ GLW.US ) – przed otwarciem giełdy (BMO)

Ford ($ F.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Tilray ($ TLRY.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Visa ($ V.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Bloom Energy ($ BE.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

EA ($ EA.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC)

Seagate ($ STX.US ) – po zamknięciu giełdy (AMC) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę Ropa naftowa: Początek tygodnia zdominowany został przez informacje o wstrzymaniu ataków między USA a Iranem, co doprowadziło do istotnych spadków cen kluczowych surowców energetycznych. W ostatnich godzinach docierają do nas z kolei informacje o rozmowach Iranu z Omanem, kluczowym dla całego konfliktu mediatorem. Ich celem jest ustanowienie “mechanizmów dotyczących ruchu morskiego” w Cieśninie Ormuz. Cieśnina Ormuz nadal jest jednak de facto zamknięta (według danych Kpler, ruch statków ogranicza się do maksymalnie kilkunastu dziennie, wobec ok. 80-140 w standardowych warunkach).

US500 : Poniedziałek indeks zakończył na niemal niezmionionym poziomie. Z jednej strony wspierany był przez niższe ceny ropy, z drugiej zaś ciągnięty w dół przez gorsze notowania spółek z sektora półprzewodników. Jeszcze przed otwarciem amerykańskiego rynku czeka nas kilka istotnych publikacji ze strony gigantów (Boeing, PayPal czy Coca-Cola).

EURUSD: Para pozostaje wysoce podatna na zmiany w rynkowym sentymencie. Po poniedziałkowym otwarciu przekroczyła poziom 1,141, obecnie jednak oscyluje w okolicach 1,137. Kluczowa dla jej dalszych losów będzie środowa konferencja prezesa Warsha.

Michał Jóźwiak Financial Markets Analyst Financial markets analyst at XTB, repeatedly recognized for the accuracy of his currency forecasts in Bloomberg rankings. In his work, he focuses on macroeconomic analysis, central bank activities, and international politics. He acquired his knowledge and analytical skills at the Warsaw School of Economics and the Institute of Political Sciences (Sciences Po) in Paris. Przejdź do eksperta

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