Podsumowanie Dnia: Wojna o chipy ciąży Wall Street, ropa nurkuje po zawieszeniu broni USA–Iran ⭐

📈 Giełda
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Po początkowej euforii wywołanej informacją o zawieszeniu broni między USA a Iranem na Wall Street pozostało już niewiele śladu, a najważniejsze amerykańskie indeksy znajdują się obecnie pod kreską.
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S&P 500 traci około 0,3%, Nasdaq 100 spada blisko 0,7%, a jedynie Dow Jones utrzymuje się na symbolicznym plusie.
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Presja koncentruje się przede wszystkim na sektorze półprzewodników oraz spółkach powiązanych z rynkiem pamięci.
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Micron traci ponad 5,5%, Sandisk zniżkuje niemal 12%, a Nvidia spada o ponad 5%.
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Nieco lepiej radzą sobie natomiast hyperscalerzy, którzy notują dziś wzrosty.
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Powodem pogorszenia sentymentu były informacje o postępach Chin w budowie własnych maszyn do produkcji półprzewodników, które w przyszłości mogą zagrozić pozycji europejskiego lidera branży, czyli ASML.
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Doniesienia wskazują, że Pekin rozwija krajowe urządzenia DUV (Deep Ultraviolet Lithography), czyli kluczową technologię wykorzystywaną do produkcji zaawansowanych chipów.
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Informacje te zwiększyły obawy inwestorów dotyczące rosnącej konkurencji w sektorze półprzewodników oraz potencjalnego wpływu na przyszłe wyniki zachodnich producentów.
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Dodatkowo napięcia technologiczne między USA a Chinami zostały podkreślone przez wypowiedź Donalda Trumpa dotyczącą rywalizacji w obszarze sztucznej inteligencji: „Oni patrzą na nas, my patrzymy na nich”.
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Słowa te zostały odebrane jako sygnał, że strategiczna walka o dominację w AI oraz kluczowych technologiach pozostaje jednym z najważniejszych tematów dla rynku.
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W rezultacie najmocniej ucierpiał segment AI i półprzewodników, który w ostatnich latach był jednym z głównych motorów wzrostów na Wall Street.
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Inwestorzy obawiają się, że rozwój chińskiego przemysłu chipowego może w dłuższym terminie ograniczyć przewagę amerykańskich i europejskich firm technologicznych.
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Mimo tych informacji sesja na Starym Kontynencie zakończyła się w zdecydowanie lepszych nastrojach.
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Na pozytywny sentyment na europejskich parkietach wpłynęło przede wszystkim zawieszenie działań wojennych w Zatoce Perskiej, które ograniczyło obawy związane z dalszą eskalacją konfliktu oraz presją na ceny energii.
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Brytyjski FTSE 100 zyskał 0,4%, podobnie jak francuski CAC 40.
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Niemiecki DAX wzrósł o ponad 1,3%, natomiast hiszpański IBEX 35 zakończył dzień 0,8% na plusie.
Źródło: XTB Research Team
📊 Giełda - GPW
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Warszawski parkiet podążył śladem pozostałych giełd europejskich, co pozwoliło szerokiemu indeksowi WIG zyskać 0,5%.
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Indeks największych polskich spółek WIG20 wzrósł o skromne 0,2%, na co wpływ miała słabość akcji Żabki.
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Notowania akcji Żabki mocno traciły po informacji, że japoński koncern Seven & i Holdings wycofał się z rozmów dotyczących potencjalnej inwestycji, co doprowadziło do wygaśnięcia premii związanej z oczekiwanym przejęciem.
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Znacznie lepiej poradziły sobie segmenty średnich i mniejszych spółek na GPW: mWIG40 wzrósł o blisko 1,4%, a sWIG80 zakończył sesję niespełna 0,4% wyżej.
🌐 Geopolityka i Makroekonomia
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Bez wątpienia najważniejszą informacją, która nadała kierunek wydarzeniom rynkowym w pierwszej połowie dnia, było wstrzymanie działań wojennych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
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Donald Trump przekazał, że Stany Zjednoczone zdecydowały się wstrzymać kolejne uderzenia na Iran po prośbie ze strony państw prowadzących mediacje, które miały zwrócić się o danie dodatkowej szansy negocjacjom.
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Prezydent USA wskazał, że obecnie prowadzone są intensywne rozmowy z Iranem, jednak zaznaczył, że czas na osiągnięcie przełomu jest ograniczony.
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Jednocześnie Trump podkreślił, że w przypadku braku porozumienia Stany Zjednoczone są gotowe powrócić do zdecydowanych działań militarnych.
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Dla rynków oznacza to przede wszystkim zmniejszenie krótkoterminowej presji związanej z ryzykiem eskalacji konfliktu i potencjalnym wzrostem cen energii.
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Niższe notowania ropy ograniczają obawy o ponowny wzrost inflacji, co jest pozytywnym czynnikiem dla aktywów ryzykownych oraz może wpływać na oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej.
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Jednocześnie rynki pozostają ostrożne, ponieważ obecne zawieszenie działań wojennych nie oznacza jeszcze trwałego rozwiązania konfliktu.
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Retoryka Trumpa wskazuje, że jest to jedynie czasowa przerwa na negocjacje, a nie definitywne zakończenie działań militarnych.
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Jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem, powrót napięć na Bliskim Wschodzie może ponownie przełożyć się na wzrost cen ropy oraz pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach finansowych.
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Obecnie rynki koncentrują się na tym, czy dyplomatyczne wysiłki doprowadzą do trwałego porozumienia między USA a Iranem.
🛢️ Surowce
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Informacja o zawieszeniu broni natychmiast znalazła odzwierciedlenie na rynku ropy naftowej, gdzie ceny surowca gwałtownie spadły w związku z ograniczeniem obaw o dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz potencjalne zakłócenia w globalnych dostawach energii.
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Spadek premii za ryzyko geopolityczne przełożył się na wyraźną przecenę ropy Brent, która zareagowała na perspektywę złagodzenia napięć między Waszyngtonem a Teheranem.
🪙 Metale Szlachetne
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Na rynku metali szlachetnych panuje lekko wyważony optymizm.
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Notowania kontraktów na złoto rosną o około 0,5% i zbliżają się do poziomu 4100 USD.
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Kontrakty na srebro zyskują 0,7% i są na poziomie 58 USD.
🪙 Kryptowaluty
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Pozytywny sentyment panuje również na rynku aktywów cyfrowych.
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Bitcoin zyskuje około 0,3% i testuje poziom 65 000 USD.
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Ethereum rośnie o prawie 1% i jest na poziomie 1940 USD.
Źródło: XTB Research Team
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