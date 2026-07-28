Poranna odprawa: Wstrzymanie ataków przyćmione przez spadki w sektorze półprzewodników? (28.07.2026)

Początek tygodnia zdominowany został przez informacje o wstrzymaniu ataków między USA a Iranem.
🌍 Geopolityka
Noc z czwartku na piątek była na ten moment ostatnią, która przyniosła bombardowania ze strony USA. Zawieszenie nalotów ma wynikać m.in. z ostrzeżeń amerykańskich doradców o wyczerpujących się celach i zapasach broni. W niedzielę informację tę potwierdził ambasador USA w ONZ, Mike Waltz. Podkreślił wówczas, że przerwa ma na celu “danie dyplomacji trochę przestrzeni”.
Tego samego dnia Prezydent Trump poinformowało o tym, że rozmowy rzeczywiście się toczą:
- “Rozmawiamy z nimi w tej chwili. Myślę, że z każdym dniem stają się coraz bardziej poważni. Jesteśmy zwarci i gotowi do działania, ale rozmawiamy z nimi”.
Dzisiejszej nocy wspomniał nawet, że są to “dobre rozmowy”. Jednocześnie, do czego zdążyliśmy już przywyknąć, zaznaczył, że w razie fiaska negocjacji, USA “wróci do robienia tego, co robiło”.
Nieco inaczej sytuację przedstawia rzecznik irańskiego MSZ, Esmail Baghaei, który twierdzi, że nie ma obecnie bezpośredniego dialogu między urzędnikami z Iranu oraz USA. Teheran potwierdził natomiast, że prowadzi rozmowy z Omanem, kluczowym dla całego konfliktu mediatorem. Ich celem jest ustanowienie “mechanizmów dotyczących ruchu morskiego” w Cieśninie Ormuz. Na ten moment, jak poinformował Baghaei, „nie ma żadnej zmiany w statusie żeglugi przez Cieśninę Ormuz”.
Teheran zadeklarował natomiast, że wstrzyma odwet “tak długo, jak USA utrzymają pauzę”.
🛢️ Surowce energetyczne
Co warto jednak nadmienić – cieśnina Ormuz nadal jest de facto zamknięta (według danych Kpler, ruch statków ogranicza się do maksymalnie kilkunastu dziennie, wobec ok. 80-140 w standardowych warunkach), a strony pozostają daleko od porozumienia w sprawie wzbogacania uranu.
- Za baryłkę Brent zapłacić musimy obecnie ok. 88 dolarów, w przypadku WTI są to 82 dolary. Oznacza to spadek o kolejno 15% i 12% względem czwartkowych szczytów.
- Gaz na holenderskiej giełdzie TTF także tanieje – wrześniowy kontrakt wskazuje na cenę 58 dolarów za MWh. W przypadku NATGASu jest to 2,75 dolara za MMBtu.
📈 Akcje
Istotny spadek cen surowców energetycznych doprowadził do znacznej poprawy sentymentu na światowych rynkach. Na zielono poniedziałek dzień zamknęły jednak przede wszystkim rynki europejskie, z niemiecki DAXem (+1%) oraz hiszpańskim Ibexem 35 (+0,8%) na czele.
W Stanach sytuacja nie była równie jednoznaczna. 0,5-proc. umocnieniem dzień zakończył Dow Jones, na zero wyszedł S&P 500, a 0,2-proc. odnotował Nasdaq 100. Ta dysproporcja to przede wszystkim kwestia kiepskich notowań spółek z sektora półprzewodników, które oddały część odnotowanych w ostatnim czasie zysków. Sandisk stracił wczoraj 11,3%, ASML 5,4%, Nvidia 5%, a Seagate 4%.
Z racji na kontynuację spadków Nvidii, pozycję spółki o najwyższej kapitalizacji rynkowej przejęło Apple (4,95 biliona dolarów).
Wykres 1: Wygrani i przegrani dnia w Nasdaq 100 (27.07.2026)
Źródło: XTB Research, 28.07.2026
Ruch po części można postrzegać jako realizację zysków przed publikacją wyników przez kolejnych hyperscalerów. Istotne mogły być jednak w tym kontekście także informacje o postępach w budowie własnych maszyn do produkcji półprzewodników przez chińskich producentów. Rozwijana ma być m.in. technologia DUV (Deep Ultraviolet Lithography), fundamentalna przy produkcji zaawansowanych chipów.
🌏 Azja
Wyprzedaż w sektorze półprzewodników nie ominęła Azji. Koreański indeks KOSPI osłabia się o przeszło 10%. Spadkom przewodzą oczywiście Samsung (-13,2%) oraz SK Hynix (-7,5%).
Na czerwono również japoński Nikkei 225 (-4,3%) oraz chiński Shanghai SE Composite (-1,3%). Nieznacznie ponad kreską Hang Seng (+0,2%).
🧈 Metale szlachetne
Ciężko określić jasny kierunek w zakresie cen metali szlachetnych. Początkowo, po otwarciu rynku w poniedziałek, zarówno złoto, jak i srebro notowało zyski. W dalszej części dnia oddało je jednak z nawiązką (i to pomimo spadku rentowności 10-letnich obligacji w największych gospodarkach. Dziś oba metale kontynuują ruch na południe.
- Za uncję trojańską złota zapłacić musimy ok. $4045 (co oznacza spadek o 0,8% od początku dnia), srebra zaś $57,2 (-2,1%).
📈 Dane makroekonomiczne i polityka monetarna
Wczorajsze publikacje danych nie były liczne. Ciekawiej zrobi się dopiero w drugiej części tygodnia za sprawą odczytów inflacyjnych z krajów europejskich oraz USA (w tym przypadku mówimy o opóźnionej o miesiąc inflacji PCE).
W centrum uwagi w tym tygodniu znajdować będą się jednak przede wszystkim posiedzenia największych banków centralnych. We wtorek decyzję ws. stóp procentowych podejmie Fed, w czwartek BoE, w nocy z czwartku na piątek zaś BoJ. Nie spodziewamy się zmiany poziomu stóp ze strony żadnego z banków. Wszystkie powinny prezentować jednak jastrzębią retorykę nakierunkowującą rynki na podwyżkę na kolejnym posiedzeniu (w przypadku każdego z banków stanowi ona w tej chwili scenariusz bazowy).
Niemcy
- Wskaźnik nastrojów biznesowych Ifo w Niemczech wzrósł do poziomu 86,6, oczekiwania biznesowe także podskoczyły (do 86,7). Poprawy nie odnotowaliśmy w zakresie bieżącej analizy sytuacji. Dane są w dużej mierze spójne z ostatnimi wskaźnikami PMI, które sugerują pewną poprawę sytuacji gospodarczej, zwłaszcza w sektorze przemysłowym.
Stany Zjednoczone
- Zamówienia środków trwałych wzrosły w czerwcu o 0,3% w ujęciu miesięczny, znacznie wolniej od oczekiwań (2,5%). Rynki liczyły na wyraźniejsze odbicie po spadku o 4% w maju. Gorszy odczyt to głównie kwestia słabszego popytu w sektorze transportowym. Solidne okazał się zamówienia w zakresie bazowych dóbr inwestycyjnych (core capital goods), co uspokoiło nieco nastroje. Co więcej, jak na dłoni widoczny był wzrost wydatków na kwestie związane z AI – największym motorem napędowym odbicia były w czerwcu komputery i sprzęt elektroniczny (+3,1% m/m). Nieźle sytuacja wyglądała także w zakresie metali podstawowych (+1,1% m/m) oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych (+0,9% m/m).
(artykuł jest aktualizowany na bieżąco)
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