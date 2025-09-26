Kalendarz ekonomiczny: PCE i dane o wydatkach Amerykanów oraz ciąg dalszy przemówień FED (26.09.2025)

Kalendarz ekonomiczny na koniec tygodnia jest niezwykle interesujący. Najważniejszych informacji będziemy mogli spodziewać się w drugiej części dnia. Dostaniemy przede wszystkim informacje w sprawie PCE i dochodów Amerykanów. Z punktu widzenia przyszłych decyzji FED to właśnie informacje o PCE będą miały największy wpływ dzisiejszego dnia.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
14:30, Stany Zjednoczone - Raport nt. wydatków Amerykanów:
-
Wydatki Amerykanów (m/m) prognoza 0,5%; poprzednio 0,5%;
-
PCE core (m/m) prognoza 0,2%; poprzednio 0,3%;
-
PCE (m/m) prognoza 0,3%; poprzednio 0,2%;
-
PCE core (r/r) prognoza 2,9%; poprzednio 2,9%;
-
PCE (r/r) prognoza 2,7%; poprzednio 2,6%;
14:30, Kanada dane PKB:
-
PKB Lipiec: prognoza 0,1%; poprzednio -0,1%;
15:00, Stany Zjednoczone - Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin):
16:00, Stany Zjednoczone - Raport Uniwersytetu Michigan
-
Indeks Uniwersytetu Michigan prognoza 55,4%; poprzednio 58,2%;
-
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe Prognoza 4.8%; poprzednio 4,8%;
-
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe Prognoza 3,9%; poprzednio 3,5%;
19:00, Stany Zjednoczone - Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy
19:00, Stany Zjednoczone - Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
