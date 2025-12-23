Kalendarz ekonomiczny: PKB z USA publikacją dnia 🔎

Dzisiajeszy kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo intensywny mimo już trwającego okresu świątecznego i niższej zmienności. Najważniejszym raportem dnia będzie publikacja pierwszego wstępnego odczytu PKB za Q3 w USA. Odczyt jest opóźniony z racji zamknięcia rządu w październiku i listopadzie. Dzisiaj poznamy również produkcję przemysłową oraz raport o zamówieniach na dobra trwałe. Szczegółowy kalendarz dnia: 14:30, Stany Zjednoczone – dane o PKB: PKB (Q3): prognoza 3,3% k/k; poprzednio 3,8% k/k;

Deflator PKB (Q3): prognoza 2,7% k/k; poprzednio 2,1% k/k;

Realne wydatki konsumenckie (Q3): poprzednio 2,5%;

Ceny PCE (Q3): prognoza 2,9%; poprzednio 2,1%;

Bazowe ceny PCE (Q3): prognoza 2,9%; poprzednio 2,6%; 14:30, Stany Zjednoczone – zamówienia na dobra trwałe: Zamówienia na dobra trwałe: prognoza -1,5% m/m; poprzednio 0,5% m/m;

Bazowe zamówienia na dobra trwałe: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,6% m/m;

Zamówienia bez obronności i lotnictwa: poprzednio 0,9% m/m;

Dobra trwałe z wyłączeniem transportu: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,6% m/m;

Dobra trwałe z wyłączeniem obronności: poprzednio 0,1% m/m; 15:15, Stany Zjednoczone – produkcja przemysłowa za listopad: Produkcja przemysłowa: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Produkcja przemysłowa: poprzednio 1,62% r/r; 16:00, Stany Zjednoczone – indeks aktywności przemysłowej Richmond Fed za grudzień: prognoza: -8; poprzednio: -15; 16:00, Stany Zjednoczone – indeks zaufania konsumentów Conference Board za grudzień: prognoza: 91,7; poprzednio: 88,7;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.