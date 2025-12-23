Wykres dnia: złoto (23.12.2025)

Złoto kontynuuje falę dynamicznych wzrostów dokładając 0,82% w dniu dzisiejszym. Wartość uncji złota na chwilę zbliżyła się do kolejnego poziomu milowego, jakim jest 4500 USD za uncję (4495 USD). Zyskom sprzyja wyraźny wzrost popytu na bezpieczne aktywa oraz utrzymujące się zawirowania geopolityczne podczas prezydentury Donalda Trumpa. Obecnie impulsem pozostaje narastająca niepewność geopolityczna, w tym napięcia na linii USA–Wenezuela, które ograniczają apetyt na ryzyko.

Inwestorzy coraz mocniej pozycjonują się również pod bardziej gołębią politykę Fed w 2026 roku, wspieraną ostatnimi, niższymi od oczekiwań odczytami inflacji w USA.

Od strony technicznej kontrakt na złoto przebił kluczowy opór w okolicach 4350 USD, wpisując się w obowiązujący kanał wzrostowy, a utrzymanie się powyżej tego poziomu będzie kluczowe dla podtrzymania fali wzrostowej. Jednocześnie perspektywa dalszego luzowania polityki monetarnej obniża koszt alternatywny utrzymywania złota względem aktywów oprocentowanych, co – w połączeniu z kontynuacją zakupów przez banki centralne, zwłaszcza na rynkach wschodzących, oraz rosnącym zainteresowaniem inwestorów detalicznych – utrzymuje strukturalnie wysoki popyt na kruszec.