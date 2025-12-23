Poranna odprawa (23.12.2025)

-
Złoto i srebro kontynuują dynamiczny rajd, przy czym złoto zbliiżyło się do kolejnego milowego poziomu - 4500 USD, a srebro do 70 USD. Ruch wzrostowy wspierany jest przez słabszego dolara oraz rosnącą niepewność geopolityczną.
-
Jen japoński jest najmocniejszą z walut zyskując między 0,4-0,6% w stosunku do pozostałych walut G10. Jen dalej zyskiwał po ponownych ostrzeżeniach ze strony japońskich decydentów — głównego dyplomaty walutowego Atsushiego Mimury oraz minister finansów Satsuki Katayamy dotyczących spekulacyjnych ruchów.
-
Japońskie giełdy zyskują wspierane przez ochłodzenie na rentownościach. Indeks Nikkei (JP225) zyskuje 0,30% do 50500 punktów.
-
Premier Sanae Takaichi próbowała uspokoić inwestorów, podkreślając, że zadłużenie Japonii pozostaje wysokie i odrzucając nieodpowiedzialną emisję długu lub obniżki podatków.
-
Sekretarz Skarbu Scott Bessent zwiększył niepewność, kwestionując precyzję celu inflacyjnego i sygnalizując rosnące poparcie wśród potencjalnych kandydatów na szefa Fed dla rezygnacji z dot plotu.
-
Trump stwierdził, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego, wskazując na aktywność morską Rosji i Chin w pobliżu terytorium.
-
Właściciel TikToka, ByteDance, ma planować 160 mld CNY (23 mld USD) nakładów inwestycyjnych w 2026 r. wobec 150 mld CNY w 2025 r., z czego ~50% ma trafić na zaawansowane półprzewodniki, a ok. 85 mld CNY konkretnie na procesory AI.
-
Starlink poinformował, że baza klientów przekroczyła 9 mln, wobec 8 mln zaledwie miesiąc wcześniej. Rola Starlinka wzrasta jako kluczowego filaru przychodów SpaceX i źródła finansowania długoterminowych projektów.
-
Trump stwierdził, że USA mogą sprzedać lub zatrzymać ropę przejętą w pobliżu Wenezueli — w tym rozważyć użycie jej do uzupełnienia Strategicznych Rezerw Ropy (SPR) — oraz że zatrzymane statki pozostaną w rękach USA.
US OPEN: Okres świąteczny gasi zmienność pomimo ryzyka politycznego
PILNE: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań!🚨
PILNE: Produkcja przemysłowa w USA nieco powyżej oczekiwań 🏭📈
Wykres dnia: złoto (23.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.