Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:23 · 14 listopada 2025

Kalendarz ekonomiczny: PKB ze strefy euro oraz przemówienia kolejnych przedstawicieli FOMC 🎙️

Dzisiaj w kalendarzu publikacji ekonomicznych najważniejszym wydarzeniem będzie raport PKB za trzeci kwartał 2025 roku ze strefy euro. Będzie to drugi z trzech odczytów. Oczekiwania wskazują na lekki wzrost w ujęciu kwartalnym oraz nieco niższą dynamikę wzrostów w ujęciu rocznym w porównaniu z odczytami za drugi kwartał 2025 roku.

Następnie uwaga inwestorów przeniesie się za ocean, gdzie poznamy przemówienia kolejnych przedstawicieli FOMC — Bostica, Schimda oraz Logana. Wczorajsze wypowiedzi okazały się istotne, ponieważ bankierzy zaczynają opowiadać się za wstrzymaniem dalszych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki wynosi zaledwie 52% - spadek z 94% miesiąc temu. 

Szczegółowy kalendarz dnia:

08:45, Francja - dane o inflacji za październik:

  • Wskaźnik HICP we Francji: prognoza 0,9% r/r; poprzednio 1,1% r/r;
  • Wskaźnik HICP we Francji: prognoza 0,1% m/m; poprzednio -1,1% m/m;
  • Indeks CPI we Francji: prognoza 1,0% r/r; poprzednio 1,2% r/r;
  • Wskaźnik CPI we Francji: prognoza 0,1% m/m; poprzednio -1,0% m/m;

09:00, Hiszpania - dane o inflacji za październik:

  • Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 0,5% m/m; poprzednio 0,2% m/m;
  • Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 3,2% r/r; poprzednio 3,0% r/r;
  • Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 0,7% m/m; poprzednio -0,3% m/m;
  • Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,0% r/r;

10:00, Polska - dane o inflacji za październik:

  • Wskaźnik CPI: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;
  • Wskaźnik CPI: prognoza 2,8% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

11:00, Strefa Euro - dane z rynku pracy:

  • Zmiana zatrudnienia (Q3): poprzednio 0,6% r/r;
  • Zmiana zatrudnienia (k/k) (Q3): prognoza 0,1%; poprzednio 0,1%;

11:00, Strefa Euro - dane PKB:

  • PKB (k/k) (Q3): prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%;
  • PKB (Q3): prognoza 1,3% r/r; poprzednio 1,5% r/r;

11:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB

12:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba

13:30, Stany Zjednoczone - 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek:

  • poprzednio 237,50K;

14:30, Kanada - Sprzedaż przemysłowa za wrzesień:

  • prognoza 2,8% m/m; poprzednio -1,0% m/m;

15:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica

16:00, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB

16:05, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Schmid

20:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Logana

21:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica

