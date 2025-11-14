Kalendarz ekonomiczny: PKB ze strefy euro oraz przemówienia kolejnych przedstawicieli FOMC 🎙️

Dzisiaj w kalendarzu publikacji ekonomicznych najważniejszym wydarzeniem będzie raport PKB za trzeci kwartał 2025 roku ze strefy euro. Będzie to drugi z trzech odczytów. Oczekiwania wskazują na lekki wzrost w ujęciu kwartalnym oraz nieco niższą dynamikę wzrostów w ujęciu rocznym w porównaniu z odczytami za drugi kwartał 2025 roku. Następnie uwaga inwestorów przeniesie się za ocean, gdzie poznamy przemówienia kolejnych przedstawicieli FOMC — Bostica, Schimda oraz Logana. Wczorajsze wypowiedzi okazały się istotne, ponieważ bankierzy zaczynają opowiadać się za wstrzymaniem dalszych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki wynosi zaledwie 52% - spadek z 94% miesiąc temu. Szczegółowy kalendarz dnia: 08:45, Francja - dane o inflacji za październik: Wskaźnik HICP we Francji: prognoza 0,9% r/r; poprzednio 1,1% r/r;

Wskaźnik HICP we Francji: prognoza 0,1% m/m; poprzednio -1,1% m/m;

Indeks CPI we Francji: prognoza 1,0% r/r; poprzednio 1,2% r/r;

Wskaźnik CPI we Francji: prognoza 0,1% m/m; poprzednio -1,0% m/m; 09:00, Hiszpania - dane o inflacji za październik: Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 0,5% m/m; poprzednio 0,2% m/m;

Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 3,2% r/r; poprzednio 3,0% r/r;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 0,7% m/m; poprzednio -0,3% m/m;

Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,0% r/r; 10:00, Polska - dane o inflacji za październik: Wskaźnik CPI: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Wskaźnik CPI: prognoza 2,8% r/r; poprzednio 2,9% r/r; 11:00, Strefa Euro - dane z rynku pracy: Zmiana zatrudnienia (Q3): poprzednio 0,6% r/r;

Zmiana zatrudnienia (k/k) (Q3): prognoza 0,1%; poprzednio 0,1%; 11:00, Strefa Euro - dane PKB: PKB (k/k) (Q3): prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%;

PKB (Q3): prognoza 1,3% r/r; poprzednio 1,5% r/r; 11:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB 12:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba 13:30, Stany Zjednoczone - 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek: poprzednio 237,50K; 14:30, Kanada - Sprzedaż przemysłowa za wrzesień: prognoza 2,8% m/m; poprzednio -1,0% m/m; 15:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica 16:00, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB 16:05, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Schmid 20:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Logana 21:20, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica

