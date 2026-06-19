Kalendarz ekonomiczny: Płynność w cieniu Juneteenth (19.06.2026)

Dzisiejsza sesja odbędzie się pod znakiem ograniczonej płynności z powodu zamknięcia amerykańskich parkietów z okazji święta narodowego Juneteenth. Pozostałe rynki handlują z dużą dozą pesymizmu wraz z tym jak inwestorzy trawią ostatnie tarcia dyplomatyczne między Iranem a USA czy dalsze ataki Izraela w Libanie. Zmienność powinna być zatem ograniczona wraz z trwaniem sesji, choć brak płynności może przyczynić się do bardziej skokowych wahań cen przy małej ilości transakcji. W centrum uwagi powinien za to pozostać forex, gdzie rozgrzany dolar wywiera dodatkowa presję na metale szlachetne, a jen stoi w cieniu potencjalnej interwencji. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Japonia : Majowa inflacja CPI wyniosła 1,5% r/r, nieznacznie przewyższając poprzedni odczyt (1,4% r/r). Z kolei kluczowa inflacja bazowa utrzymała się po raz drugi na poziomie 1,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami. Protokół z kwietniowego posiedzenia Banku Japonii nie przyniósł przełomowych deklaracji.

Nowa Zelandia: Bilans handlu zagranicznego za maj okazał się gorszy od oczekiwań analityków. Nadwyżka wyniosła 800 mln NZD wobec konsensusu na poziomie 875 mln NZD oraz poprzedniego odczytu równego 1598 mln NZD.

Chiny, USA i Szwecja: Sesja azjatycka i poranny handel europejski przebiegają w warunkach ograniczonej płynności – w Chinach trwa Dragon Boat Festival, w Szwecji obchodzone jest Midsummer's Eve, a na Wall Street przypada święto Juneteenth. Kalendarz makroekonomiczny 08:00 Wielka Brytania - Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym. Odczyt: 3,2%. Konsensus: 1,9%. Poprzedni odczyt: 0,1%.

08:00 Wielka Brytania - Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym. Odczyt: 1,2%. Konsensus: 0,5%. Poprzedni odczyt: -1,0%.

08:00 Niemcy - Inflacja PPI w ujęciu rocznym. Odczyt: 2,2%. Konsensus: 2,5%. Poprzedni odczyt: 1,7%.

08:00 Niemcy - Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym. Odczyt: 0,3%. Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 1,2%.

09:10 Strefa euro - Przemówienie członka zarządu EBC (Philip Lane).

09:30 Polska - Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym. Konsensus: 2,5%. Poprzedni odczyt: 3,1%.

12:30 Strefa euro - Przemówienie członka zarządu EBC (Frank Elderson).

14:30 Kanada - Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym. Konsensus: 0,6%. Poprzedni odczyt: 0,9%.

14:30 Kanada - Sprzedaż bez samochodów w ujęciu miesięcznym. Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 1,4%. 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę GBP/CHF – Funt szterling znajdzie się w centrum uwagi inwestorów po serii porannych danych o sprzedaży detalicznej za maj z Wielkiej Brytanii. Odczyt wyraźnie powyżej konsensusu oraz spadek wewnętrznej presji politycznej po wyborach cząstkowych czynią dzisiaj funta najsilniejszą walutą w Europie.

USD/CAD – O godzinie 14:30 opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej z Kanady za kwiecień. Ponieważ kalendarz makroekonomiczny dla USA świeci dziś pustkami, uwaga traderów rynków towarowych i walutowych skupi się całkowicie na kondycji kanadyjskiego konsumenta.

Ropa brent (OIL) – ataki Izraela na Liban oraz przełożenie wizyty wiceprezydenta USA w Szwajcarii, gdzie miało dojść do podpisania porozumienia między Iranem a USA (Memorandum of Understanding), napędza sceptycyzm wobec pokoju i zawraca notowania ropy Brent powyżej 80 USD za baryłkę (+1,3%).

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