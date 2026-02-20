czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
09:30 · 20 lutego 2026

Kalendarz ekonomiczny: PMI z Europy oraz inflacja PCE, PKB i PMI Stanów Zjednoczonych

O ile pierwsza część tygodnia była spokojna, o tyle dzisiejszy kalendarz publikacji makro jest niezwykle napięty - od Europy po Stany Zjednoczone. Rynki poznają najpierw PMI gospodarek Starego Kontynentu, a chwilę później uwaga przesunie się w stronę inflacji PCE i PKB Stanów Zjednoczonych. Chwilę później poznamy PMI Stanów Zjednoczonych i nastroje konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan.

Kalendarz makro

9:30, PMI usług i przemysłu Niemiec

10:00, PMI usług i przemysłu Strefy euro

10:30, PMI usług i przemysłu Wielkiej Brytanii

14:30, Sprzedaż detaliczna, PPI i PCE z Kanady

14:30, Inflacja PCE z USA

14:30, Dane PKB z USA

15:45, PMI usług i przemysłu w Stanach Zjednoczonych

16:00 Nastroje konsumentów i oczekiwania inflacyjne w USA wg. badania University of Michigan 

16:00 Sprzedaż nowych domów w USA

ok. 16:00, decyzja Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych

Przemówienia bankierów

  • 15:45 - Fed Bostic
  • 18:45 - Fed Logan

EURUSD (D1 interwał)

Eurodolar kontynuuje dziś spadki, a kluczowa dla trendu 200-sesyjna średnia EMA200 notowana jest w pobliżu 1.165 - za wsparcie służyła w ostatnim czasie aż trzykrotnie m.in. dwukrotnie w listopadzie 2025 roku i raz w styczniu bieżącego roku.

 

Źródło: xStation5

20 lutego 2026, 19:52

