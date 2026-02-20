Kalendarz ekonomiczny: PMI z Europy oraz inflacja PCE, PKB i PMI Stanów Zjednoczonych

O ile pierwsza część tygodnia była spokojna, o tyle dzisiejszy kalendarz publikacji makro jest niezwykle napięty - od Europy po Stany Zjednoczone. Rynki poznają najpierw PMI gospodarek Starego Kontynentu, a chwilę później uwaga przesunie się w stronę inflacji PCE i PKB Stanów Zjednoczonych. Chwilę później poznamy PMI Stanów Zjednoczonych i nastroje konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan.
Kalendarz makro
9:30, PMI usług i przemysłu Niemiec
10:00, PMI usług i przemysłu Strefy euro
10:30, PMI usług i przemysłu Wielkiej Brytanii
14:30, Sprzedaż detaliczna, PPI i PCE z Kanady
14:30, Inflacja PCE z USA
14:30, Dane PKB z USA
15:45, PMI usług i przemysłu w Stanach Zjednoczonych
16:00 Nastroje konsumentów i oczekiwania inflacyjne w USA wg. badania University of Michigan
16:00 Sprzedaż nowych domów w USA
ok. 16:00, decyzja Sądu Najwyższego USA ws. taryf celnych
Przemówienia bankierów
- 15:45 - Fed Bostic
- 18:45 - Fed Logan
EURUSD (D1 interwał)
Eurodolar kontynuuje dziś spadki, a kluczowa dla trendu 200-sesyjna średnia EMA200 notowana jest w pobliżu 1.165 - za wsparcie służyła w ostatnim czasie aż trzykrotnie m.in. dwukrotnie w listopadzie 2025 roku i raz w styczniu bieżącego roku.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.