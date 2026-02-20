PILNE: EURUSD w górę 📈 PMI strefy euro i Niemiec powyżej prognoz

Wstępne odczyty PMI usług i przemysłu ze strefy euro i Niemiec, za luty w każdej z miar wykazały na wzrost względem poprzedniego odczytu; jedynie ekspansja sektora usług strefye euro rozmięła się nieznacznie z oczekiwaniami. Publikowane wcześniej dane PMI z Francji także zaskoczyły w górę.
Strefa euro
-
PMI usług (flash): 51,8 (prognoza 51,9; poprzednio 51,6)
-
PMI przemysłu (flash): 50,8 (prognoza 50,0; poprzednio 49,5)
-
PMI composite (flash): 51,9 (prognoza 51,5; poprzednio 51,3)
Niemcy
-
PMI usług (flash): 53,4 (prognoza 52,4; poprzednio 52,4)
-
PMI composite (flash): 53,1 (prognoza 52,3; poprzednio 52,1)
-
PMI przemysłu (flash): 50,7 (prognoza 49,5; poprzednio 49,1)
Źródło: xStation5
Kalendarz ekonomiczny: Dane Conference Board i komentarze członków Fed w centrum uwagi
Pranna odprawa (24.02.2026)
UE zawiesza porozumienie handlowe z USA. Złoto rośnie niemal 2%
Silny polski konsument napędza wzrost gospodarczy
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.