Kalendarz ekonomiczny: Pora na Apple i Amazon, dane PCE oraz decyzje BoE 🏛️

Dzisiejszą sesję zdominuje mix danych makro z Europy, decyzja BoE oraz reperkusje wczorajszego posiedzenia Fed i eskalacji na linii USA–Iran. Rynek wchodzi w dzień pod wpływem najgorszej sesji Dow Jones od kwietnia 2025 (-2,19%) po decyzji Fed o utrzymaniu stóp na poziomie 3,5-3,75% w podziale głosów 9-3.

Dane makro z Europy

Przed południem napływają odczyty PKB za 2Q z Hiszpanii, Włoch, Niemiec i całej strefy euro (konsensus wskazuje na wyraźne wyhamowanie dynamiki r/r w Hiszpanii i Włoszech), a o 14:00 dochodzi niemieckie CPI za lipiec z prognozą wzrostu do 2,7% r/r wobec 2,3% wcześniej. Popołudniu uwaga przesunie się na USA – o 14:30 pakiet danych z PCE (deflator inflacyjny Fed), dochody/wydatki osobiste, PKB za 2Q oraz cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, gdzie rynek spodziewa się skoku do 200 tys. z 187 tys.

Decyzja Bank of England

O 13:00 Bank Anglii ogłasza decyzję w sprawie stóp procentowych – ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekują głosowania 7-2 za pozostawieniem stopy na 3,75%, poziomie utrzymywanym od grudnia. Gubernator Andrew Bailey od marca sygnalizuje, że wcześniej zakładane cięcia są odłożone z powodu wojny wokół Cieśniny Ormuz, która podnosi presję inflacyjną; o 13:30 spodziewane jest jego wystąpienie wraz z publikacją Quarterly Inflation Report.

Geopolityka i ropa

Sytuacja wokół Iranu pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka – USCENTCOM przeprowadził uderzenie odwetowe po ataku Teheranu, a Trump zagroził Iranowi "srogim laniem", co w środę wywołało skok Brent o 7,9% do 90,74 USD za baryłkę. Dziś jednak ropa oddaje część zwyżek – Brent spadł o 0,9% do ok. 87,30 USD, bo tankowce nadal opuszczają rejon Zatoki mimo eskalacji. Zapowiedziane na 2 sierpnia zwiększenie podaży OPEC+ o 188 tys. b/d na wrzesień może w dłuższym horyzoncie ograniczać zwyżki, o ile napięcia militarne nie się nasilą dalej.

Wall Street po zamknięciu i sektor chipów

Kluczowe wyniki kwartalne Apple, Amazon i Coinbase zostaną opublikowane po sesji – Apple notuje +25% w trzy miesiące i nowe szczyty, Amazon jest -14% w trzy miesiące, a Coinbase -60% od październikowego szczytu, co sugeruje wysoką implikowaną zmienność zwłaszcza dla dwóch ostatnich spółek. Sektor półprzewodników z Korei pozostaje najbardziej niestabilnym segmentem globalnym – zarówno Samsung Electronics, jak i SK Hynix odnotowały gwałtowne ruchy (odpowiednio ponad 8% wzrostu i 10% spadku) po publikacjach kwartalnych, co wielokrotnie przenosiło się na globalny sentyment wobec chipów AI. Jeśli zmienność na KOSPI nie ustanie, można oczekiwać kontynuacji presji na amerykańskie spółki technologiczne powiązane z pamięcią i AI. Swoje raporty przedstawiły/przedstawią również takie spółki jak: Mastercard, Altria, Ferrari, British American Tobacoo.