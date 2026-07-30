Poranna odprawa: Rynki próbują odbijać po wynikach Big Tech i decyzji FED

Eskalacja na Bliskim Wschodzie ponownie w centrum uwagi. USA przeprowadziły w środę wieczorem (czasu amerykańskiego) "ciężką falę" nalotów na cele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie, w odwecie za irańskie ataki rakietowe na bazy USA we wtorek. Trump zapowiadał wcześniej "ciężkie uderzenie" w Iran, mówiąc "będziemy ich bić, dostaną lanie". Sekretarz Generalny ONZ Guterres ostrzegł, że przedłużający się konflikt grozi wciągnięciem całego regionu, a ruch tankowców przez Cieśninę Ormuz praktycznie ustał po odrzuceniu przez Iran omańskiej propozycji podziału kontroli nad szlakiem.

Fed utrzymał stopy, ale komunikacja Warsha zaskoczyła rynek. FOMC pod wodzą nowego szefa Kevina Warsha utrzymał stopy na poziomie 3,5-3,75% w podziale głosów 9-3, przy czym Warsh nazwał to "rodzinną kłótnią" i podkreślił odejście od jasnych wskazówek dotyczących ścieżki polityki, przenosząc odpowiedzialność za wycenę na rynek obligacji. Dziś w Europie czeka nas bardzo napakowany kalendarz danych: wstępny PKB za Q2 z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i całej eurozony, a także lipcowe wstępne CPI z Niemiec i Hiszpanii – rynek wycenia ok. 64% szans na kolejny ruch EBC (podwyżkę) we wrześniu.

Bank Anglii ogłasza dziś decyzję o 13:00. Konsensus zdecydowanie wskazuje na utrzymanie stopy na 3,75% (głosowanie prawdopodobnie 7-2), mimo napięć geopolitycznych podnoszących presję inflacyjną przez ropę. Po decyzji o 13:30 GMT odbędzie się konferencja gubernatora Baileya, która może dać więcej wskazówek na wrzesień.

Wall Street zaliczyło słabą sesję po decyzji Fed i wznowieniu wojny z Iranem. Dow spadł o 1153 pkt (-2,19%), S&P 500 o 1,52%, a Nasdaq Composite o 1,74%, kończąc sesję ponad 10% poniżej rekordowego szczytu z czerwca. Rentowność 30-letnich obligacji USA wzrosła o ponad 11 pb do 5,21% – najwyżej od 2007 roku, co ciągnęło wyceny akcji technologicznych w dół.

Kontrakty terminowe w USA odbijają dziś rano, trawiąc wyniki Big Tech. Futures na Dow zyskują 0,14%, na S&P 500 0,35%, a na Nasdaq 100 aż 0,78%, co widać też w naszym zestawieniu (US100 +0,78%, US500 +0,44%). Rynek szybko przestawia się z tematu geopolityki i stóp na wyniki wielkiej technologii ogłoszone po zamknięciu środowej sesji.

Meta i Microsoft po wynikach kwartalnych. Akcje Meta spadły ok. 10-11% po tym, jak CFO Susan Li zapowiedziała kontynuację wzrostu wydatków na AI do 2028 roku i dalej, przy jednoczesnym zapaści wolnych przepływów pieniężnych do 784 mln USD z 8,55 mld USD rok wcześniej. Microsoft zyskał natomiast ok. 7-8% po godzinach, dzięki wzrostowi Azure o 43% w Q4 i utrzymaniu prognozy pozytywnych wolnych przepływów pieniężnych w FY27, mimo CAPEX-u na poziomie ok. 175 mld USD.

Rynki azjatyckie w rozdarciu, KOSPI wciąż w kryzysie płynności. Nikkei 225 zyskuje dziś ok.1% (odrabiając część strat), ale KOSPI spada o ok. 1,1% po tym, jak wcześniej w tym tygodniu tracił nawet ponad 10% i 6% w kolejnych dwóch sesjach, wywołując interwencje regulacyjne rządu Korei Południowej (limity dla lewarowanych ETF-ów na Samsung i SK Hynix). SK Hynix traci dziś dodatkowo ponad 6%, mimo rekordowego wyniku – zysk operacyjny wzrósł 557% do 60,5 bln wonów, ale nie sięgnął oczekiwań analityków, co pogłębia obawy o przewartościowanie sektora pamięci.

Samsung – jasny punkt w sektorze pamięci, choć giełda karze cały segment. Dział półprzewodników Samsunga zaraportował 250-krotny wzrost zysku dzięki popytowi AI na pamięć, z operacyjnym zyskiem 89,2-89,5 bln wonów (ok. 62 mld USD), pobijając prognozy 79,3-88,1 bln wonów. Spółka podpisała kontrakt z Broadcomem o wartości ponad 200 mld USD na dostawy chipów do 2030 roku i finalizuje wieloletnie umowy z pięcioma największymi klientami centrów danych, co daje jej większą widoczność przychodów mimo rynkowej zmienności. Akcje spółki zyskują ponad 7% po publikacji.

Waluty: dolar słabszy pomimo wyższych rentowności. EUR zyskał 0,70% wobec USD, GBP 0,56%, a jedynie AUD stracił (-0,36%) w środowej sesji – nietypowa reakcja, bo wyższe rentowności normalnie wsparłyby dolara, co może odzwierciedlać ogólną wyprzedaż aktywów amerykańskich. Dziś rano na rynku spot obserwujemy stabilizację: EURUSD -0,03%, GBPUSD -0,07%, USDJPY +0,07%, a USDIDX +0,12%.

Surowce: ropa gwałtownie w górę na obawach o Ormuz, złoto i srebro w konsolidacji po wzrostach. Brent skoczył 7,9% do 90,74 USD, a WTI 6,6% do 84,46 USD w reakcji na zaostrzenie konfliktu z Iranem i zamknięcie rafinerii Jazan w Arabii Saudyjskiej po atakach Hutich. Złoto po niemal 1% wzroście w środę (bezpieczna przystań) koryguje dziś o -0,58% do ok. 4041 USD, a srebro traci -0,77% do 57,14 USD – naturalna realizacja zysków po silnym ruchu.

Kryptowaluty stabilne, Bitcoin lekko w plusie dziś rano. Po spadku o 0,5% w środę do 63 525 USD, Bitcoin dziś rano zyskuje 0,25% do ok. 63 900 USD, pozostając w trybie oczekiwania na dalszy rozwój sytuacji makro i geopolitycznej.