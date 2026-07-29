Microsoft pokazuje, jak zarabiać na centrach danych. Inwestycje w AI zaczynają się zwracać

Podczas gdy po wynikach Mety na rynku zapanował niepokój związany z rentownością inwestycji w sztuczną inteligencję, co pogłębiło spadki na kontraktach na Nasdaq, w Redmond w siedzibie Microsoftu, władze spółki z pewnością mogą otwierać korki od szampana. Największa spółka typu software na świecie, choć jednocześnie już chyba bardziej spółka chmurowa, czyli Microsoft, opublikował raport finansowy za czwarty kwartał roku obrotowego 2026, udowadniając, że gigantyczne nakłady na centra danych mogą iść w parze z potężnym przebiciem oczekiwań analityków na wszystkich kluczowych poziomach.

Reakcja inwestorów była natychmiastowa. W notowaniach posesyjnych akcje spółki rosły o ponad w zakresie od 3% do 5%, zbliżając się w pewnym momencie do bariery 410 USD za akcję. Choć akcje spółki mogły już sięgnąć dna w okolicach 350 USD za akcję, to jednak wciąż pozostają potencjalnie ok w 1/3 drogi do historycznych szczytów blisko 550 USD za akcję.

Wyniki za Q4 FY2026: Prawdziwy pokaz siły w każdym segmencie

W przeciwieństwie do rywali, Microsoft nie musiał tłumaczyć się z presji na marże czy nieoczekiwanych kosztów, a liczby mówią same za siebie:

Przychody całkowite: 90,01 mld USD (wzrost o 18% r/r) wobec konsensusu rynkowego na poziomie 87,6–87,72 mld USD.

Zysk na akcję (EPS): 4,81 USD (skorygowany EPS: 4,74 USD ), co dosyć mocno pobiło rynkowe oczekiwania w zakresie 4,24–4,25 USD.

Zysk operacyjny: 40,60 mld USD w porównaniu do oczekiwanych przez rynek 39,02 mld USD.

Zysk netto: 35,8 mld USD za sam kwartał.

Przychody z chmury ogółem (Microsoft Cloud): 59,3 mld USD wobec szacunków na poziomie 58,71 mld USD.

Segment Intelligent Cloud: 39,31 mld USD przy oczekiwaniach 38,17 mld USD.

Segment Productivity and Business Processes: 37,85 mld USD wobec konsensusu 37,27 mld USD.

Segment More Personal Computing: 12,85 mld USD wobec oczekiwanych 12,17 mld USD.

Po jednorazowym skoku zysku w poprzednim kwartale spółka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, przebijając zysk na poziomie niemal 32 mld USD. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Gdzie leży sukces? Rekordowe Azure i Copilot w natarciu

Wall Street najbardziej obawiała się spowolnienia w sztandarowej chmurze Azure. Tymczasem Microsoft pokazał, że popyt na moc obliczeniową AI pod jego skrzydłami rośnie szybciej, niż prognozowano:

Piorunujący wzrost Azure o 43%: Przychody z chmury Azure i usług pokrewnych (bez uwzględnienia różnic kursowych) podskoczyły aż o 43% r/r , bijąc średnie szacunki analityków (+39,6%).

Magiczny kamień milowy Azure: Po raz pierwszy w historii całoroczne przychody ze sprzedaży usług chmurowych Azure przekroczyły granicę 100 miliardów dolarów .

Copilot zyskuje masowego klienta: Liczba płatnych subskrypcji flagowego asystenta AI: Microsoft 365 Copilot przekroczyła 30 milionów . To pokazuje, że niekoniecznie liczy się najlepsze rozwiązanie, a kluczowy jest model sprzedażowy. To również jasny dowód dla sceptyków, że korporacje płacą twardą gotówkę za wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji.

CapEx na poziomie 41 mld USD: Wydatki, które płacą dywidendę

Obawy inwestorów o przepalanie gotówki na serwery i chipy nie ominęły Microsoftu, jednak w tym przypadku spółka obroniła swoją strategię konkretnymi efektami biznesowymi:

Wydatki majątkowe (CapEx) skoczyły o 70%: wydatki inwestycyjne w samym IV kwartale sięgnęły astronomicznej jak na spółkę kwoty 41 mld USD (wzrost o 70% r/r), co odzwierciedla masową rozbudowę centrów danych na potrzeby sztucznej inteligencji.

Zysk z inwestycji w Anthropic: Wyniki finansowe zostały w tym kwartale dodatkowo wsparte przez 3,2 mld USD zysku zaksięgowanego z tytułu posiadanych udziałów w startupie AI Anthropic.

Różnica względem Mety: Podczas gdy Meta straciła zaufanie inwestorów przez spadek marży operacyjnej i brak wyraźnej monetyzacji nowej infrastruktury poza własnym biznesem reklamowym, Microsoft udowodnił, że rozbudowa chmury natychmiast generuje nowe, wysokomarżowe przychody komercyjne.

Microsoft pokazuje jak przekuć tokeny na twardą walutę

CEO Microsoftu Satya Nadella podsumował ten kwartał stwierdzeniem, że spółka przesuwa granice efektywności kosztowej, aby "każdy klient mógł zamieniać tokeny AI na realne wyniki biznesowe".

Ten raport to wyrazny sygnał dla rynku: investorzy nie boją się potężnego CapExu na AI tak długo, jak towarzyszy mu 43-procentowy wzrost chmury i przebicie zysku na akcję o kilkadziesiąt centów. Microsoft z powodzeniem udowadnia, że w wyścigu o komercjalizację sztucznej inteligencji pozostaje niezaprzeczalnym liderem stawki.

MSFT w 3 minionych sesjach nie dawał rady wybić się powyżej 400 USD, co może się udać na starcie jutrzejszej sesji. Należy jednak pamiętać, że nastroje rynkowe wyglądają fatalnie, co obrazowane jest przez spadek kontraktów na Nasdaq 100. Źródło: xStation5

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl