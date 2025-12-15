Kalendarz ekonomiczny: Produkcja przemysłowa w UE, inflacja w Polsce i Kanadzie (15.12.2025)

Poniedziałek nie będzie klasycznie ubogi w publikacje danych makro, choć uwaga skupi się poza Stanami Zjednoczonymi. Po danych ze Szwajcarii, inwestorzy w Europie czekają przede wszystkim na odczyt produkcji przemysłowej za październik. W ostatnim miesiącu dane co prawda odbiły z sierpniowego dołka, jednak istotnie słabiej niż oczekiwano (1,2% vs 2,1% prognoza), obciążone głównie przez sektor dóbr konsumenckich. Dla inwestorów dane będą zatem papierkiem lakmusowym dla ostatnich doniesień z EBC dot. nowych, wyższych prognoz dla wzrostu w Strefie Euro. W Polsce opublikowany zostanie również finalny odczyt CPI za listopad. Po drugiej stronie Atlantyku czeka nas natomiast seria danych z Kanady. Szczególną rolę odegra odczyt CPI, istotnym w kontekście trwającej pauzy obniżek stóp proc. W USA czeka nas jedynie regionalny PMI dla przemysłu dla Nowego Jorku. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 08:30 CET, Szwajcaria – Dane inflacyjne za listopad: PPI: aktualnie -1.6% r/r; poprzednio -1.7% r/r;

PPI: aktualnie -0.5% m/m; poprzednio -0.3% m/m; 10:00 CET, Polska – Dane inflacyjne za listopad: CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,8% r/r;

CPI: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m; 11:00 CET, Strefa euro – Produkcja przemysłowa za październik: Produkcja przemysłowa: poprzednio 1,2% r/r

Produkcja przemysłowa: poprzednio 0,2% m/m 14:15 CET, Kanada – Rozpoczęte budowy domów za listopad: poprzednio 232,8 tys. 14:30 CET, Kanada – Sprzedaż w przemyśle za październik: prognoza -1,1% m/m; poprzednio 3,3% m/m 14:30 CET, Kanada – Dane inflacyjne za listopad: CPI miesięczny: poprzednio 0,2% m/m

CPI roczny : poprzednio 2,2% r/r

CPI miesięczny bazowy: poprzednio 0,6% m/m

CPI roczny bazowy: poprzednio 2,9% r/r

CPI wspólny (Common CPI): poprzednio 2,7% r/r

CPI obcięty (Trimmed CPI): poprzednio 3,0% r/r

CPI medianowy (Median CPI): poprzednio 2,9% r/r 14:30 CET, USA – Indeks przemysłowy NY Empire State za grudzień: poprzednio 18,70 16:30 CET, USA – Wystąpienie członka FOMC Johna Williamsa 01:30 CET, Japonia – Dane PMI za grudzień: au Jibun Bank PMI dla usług: poprzednio 53,2

au Jibun Bank PMI dla przemysłu: poprzednio 48,7

PMI dla przemysłu i usług: poprzednio 52,0

