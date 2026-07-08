Kalendarz Ekonomiczny: Protokół FOMC i jastrzębi RBNZ w centrum uwagi

Głównym czynnikiem kształtującym nastroje na globalnych rynkach finansowych jest gwałtowny wzrost napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Po wzajemnych ostrzałach militarnych z udziałem sił USA i Iranu, na rynku surowców doszło do skokowego wzrostu cen ropy naftowej. Inwestorzy z niepokojem monitorują ryzyko eskalacji konfliktu i jego wpływ na szlaki dostaw energii. Sytuacja ta zbiega się w czasie z wyczekiwaniem na kluczowe wydarzenie makroekonomiczne tygodnia – wieczorną publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej (FOMC Minutes). Rynek będzie poszukiwał w nim jastrzębich sygnałów oraz wskazówek dotyczących dalszych kroków w polityce stóp procentowych, zwłaszcza w kontekście wysokiej inflacji CPI (4,2% r/r) i słabszych danych z rynku pracy za czerwiec. Podwyższonej zmienności należy oczekiwać przede wszystkim na parach powiązanych z USD, indeksach giełdowych na Wall Street oraz kontraktach terminowych na ropę naftową. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Reserve Bank of New Zealand podniósł główną stopę procentową (OCR) o 25 punktów bazowych do poziomu 2,50%, powracając do cyklu zacieśniania polityki pieniężnej z powodu uporczywej inflacji.

Kurs pary NZD/USD zanotował skokowy wzrost o blisko 2% w bezpośredniej reakcji na jastrzębi komunikat nowozelandzkiego banku centralnego.

Na rynku surowców energetycznych doszło do gwałtownego rajdu cen ropy naftowej Brent i WTI po doniesieniach o bezpośredniej wymianie ognia między siłami USA i Iranu. Kalendarz makroekonomiczny 16:00 USA - Zapasy hurtowników m/m. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,3%

16:30 USA - Zmiana zapasów ropy naftowej wg EIA. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: -3,775M

16:30 USA - Zmiana zapasów benzyny wg EIA. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: -2,333M

20:00 USA - Protokół z posiedzenia FOMC. Konsensus: brak danych. Poprzedni odczyt: brak danych W kalendarzu dla Polski nie zaplanowano publikacji bieżących wskaźników makroekonomicznych ze strony GUS, jednak kluczowym punktem dnia dla rynku krajowego pozostaje lipcowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie parametrów polityki pieniężnej na dotychczasowym poziomie: Polska - Stopa referencyjna. Konsensus: 3,75%. Poprzedni odczyt: 3,75%

Polska - Stopa lombardowa. Konsensus: 4,25%. Poprzedni odczyt: 4,25%

Polska - Stopa depozytowa. Konsensus: 3,25%. Poprzedni odczyt: 3,25%

Polska - Stopa redyskontowa. Konsensus: 3,80%. Poprzedni odczyt: 3,80% Wyniki spółek AZZ Inc. (przed sesją)

Helen of Troy Ltd. (przed sesją)

Levi Strauss & Co. (po sesji)

PriceSmart Inc. (po sesji) Rynki warte uwagi Ropa naftowa (WTI / Brent) – bezpośredni punkt zapalny na rynkach surowcowych ze względu na eskalację militarną i wymianę ognia pomiędzy USA a Iranem na Bliskim Wschodzie, co generuje wysoką premię za ryzyko geopolityczne.

Indeks dolara (DXY) / EUR/USD – główna para walutowa oraz indeks amerykańskiej waluty znajdą się pod silną presją zmienności wieczorem w reakcji na treść zapisków FOMC, które zdefiniują rynkowe prawdopodobieństwo kolejnych ruchów na stopach procentowych w USA.

Wall Street (główne indeksy) – rynek akcji w USA pozostaje wrażliwy na jastrzębie lub gołębie akcenty w protokole Fed, zwłaszcza w obliczu trwającej rotacji i presji w sektorze technologicznym.

Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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