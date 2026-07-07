Wyprzedaż na Nasdaq 🚩 DeepSeek i reakcja na wyniki Samsunga topią półprzewodniki

Spółki z sektora pamięci i półprzewodników ciążą dziś nastrojom Wall Street i powodują 2% spadek Nasdaq 100, podczas gdy DJIA traci 0,3% a S&P 500 0,5%. Akcje Micron, SanDisk, Intela, Applied Materials i Intela tracą w przedziale -6% do -10%, a głównym powodem wyprzedaży okazała się spadkowa reakcja na wyniki koreańskiego giganta Samsung. Dzisiejsze spadki na Nasdaq i w sektorze półprzewodników wynikają przede wszystkim z pogorszenia nastrojów wokół sztucznej inteligencji, która była głównym motorem tegorocznych wzrostów. Dodatkowo eskalowały napięcia między USA i Katarem, a Iranem po kilku atakach na transportowe statki u wybrzeży Omanu i Cieśninie Ormuz - wyższa ropa sprzyja cofnięciu na akcjach spółek technologicznych.

Akcje Nvidii spadają po doniesieniach Reutersa, że chiński startup DeepSeek rozwija własny układ AI , co w dłuższym terminie mogłoby ograniczyć zależność od procesorów Nvidii i Huawei.

, co w dłuższym terminie mogłoby ograniczyć zależność od procesorów Nvidii i Huawei. Informacja wywołała szeroką wyprzedaż w sektorze półprzewodników. Indeks Philadelphia Semiconductor Index traci ponad 5%, a mocno spadają także Intel, Micron, Marvell, Western Digital czy SanDisk.

Inwestorzy realizują zyski po bardzo silnym rajdzie spółek AI, obawiając się, że wyceny sektora stały się zbyt wysokie, a zbliżający się sezon wyników może przynieść większą zmienność.

Negatywnie odebrane zostały również wyniki Samsunga. Mimo że producent pokazał bardzo mocny wzrost zysków, jego akcje spadły, co dodatkowo pogorszyło sentyment wobec całego sektora pamięci i półprzewodników.

Rynek przygotowuje się także do debiutu SK Hynix na Nasdaq oraz oczekuje publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha, co skłania część inwestorów do ograniczania ryzyka. W efekcie presja na największe spółki AI ciąży całemu Nasdaqowi, ponieważ sektor technologiczny ma największy udział w indeksie, a Nvidia, TSMC i pozostałe firmy półprzewodnikowe należą do jego najważniejszych komponentów.

Źródło: xStation5

Wykres US100 (interwał H1)

Patrząc na wykres US100 widzimy, że pomiędzy 30450 a 30800 punktów kilkukrotnie już uruchomiła się barzdo silna podaż. Jeśli US100 tąpnie poniżej 29100 punktów, niewykluczonym scenariuszem byłby test ok. 28100 punktów, gdzie widzimy poprzednie reakcje cenowe. Głównym oporem na tym etapie pozostaje 30,000 punktów.

Źródło; xStation5

Akcje TSMC (interwał D1)

Akcje największego producenta półprzewodników na świecie, Taiwan Semiconductor (TSM.US) cofnęły się o prawie 10% od szczytów i testują dolne ograniczenie wzrostowego kanału cenowego. Kluczowe wsparcie przebiega w pobliżu 430 USD za akcję, podczas gdy górne ograniczenie kanału stanowią obecnie poziomu 480 USD. Najbliższym oporem jest dziś EMA50 (pomarańczowa linia), przy 450 USD za walor.

Źródło: xStation5

Dlaczego akcje Samsugna spadają?

Paradoksalnie problemem nie były same wyniki Samsunga. Wręcz przeciwnie, gdyż spółka pokazała rekordowy, 19-krotny wzrost zysku operacyjnego, wyraźnie przewyższając ubiegłoroczne wyniki. Rynek patrzy jednak do przodu, a nie wstecz. Inwestorzy uznali, że tak spektakularne liczby nie wnoszą wielu nowych argumentów przemawiających za dalszą ekspansją wycen spółek AI.

Po pierwsze, oczekiwania wobec Samsunga były już niezwykle wysokie. Akcje producentów pamięci należały w tym roku do największych beneficjentów boomu AI, dlatego nawet rekordowe wyniki okazały się jedynie nieznacznie lepsze od prognoz analityków. To klasyczna sytuacja typu buy the rumor, sell the news – świetne dane stały się pretekstem do realizacji zysków.

Po drugie, Samsung opublikował jedynie wstępne wyniki i nie przedstawił szczegółowych danych dotyczących segmentu półprzewodników ani nowych prognoz. Rynek nie dostał odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy obecne tempo wzrostu napędzane inwestycjami w AI będzie można utrzymać również w kolejnych kwartałach.

Dodatkowo na sentyment nałożyły się rosnące wątpliwości dotyczące całego cyklu inwestycji w AI. Doniesienia o tym, że Meta rozważa komercjalizację części nadwyżek mocy obliczeniowej, oraz informacje o pracach DeepSeek nad własnym układem AI skłoniły część inwestorów do ponownej oceny długoterminowego popytu na najbardziej zaawansowane chipy. Nie oznacza to, że popyt słabnie już dziś, ale rynek zaczął dyskontować możliwość, że obecny boom nie będzie trwał w nieskończoność.

Samsung nie rozczarował wynikami finansowymi, ale rekordowe liczby nie przyniosły nowego impulsu do dalszego wzrostu całego sektora półprzewodników. Przy wysokich wycenach nawet świetne wyniki okazały się niewystarczające, aby przekonać inwestorów do zakupów - rynek pozostaje wrażliwy na ryzyko cykliczności.

Akcje Samsung (interwał D1)

Akcje spółkio korygują ostatnie, ogromne wzrosty i cofają się poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) w skali przypominającej marzec - kwiecień 2026 roku (reakcja na konflikt na Bliskim Wschodzie). Spadek od ATH wynosi obecnie ok. 25%.

Źródło: xStation5