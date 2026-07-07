Podsumowanie dnia: Półprzewodniki ciążą Wall Street 📉 Ropa rośnie 3%, US30 schładza się po rekordach

Najważniejsze wnioski Spadające akcje producentów półprzewodników powodują spadki na Nasdaq 100 i S&P 500 - relatywnie mocniej wypada indeks Dow Jones

BigTech i spółki z branży oprogramowania radzą sobie dziś wyraźnue lepiej na tle gigantów infrastruktury AI

Ropa notuje wzrost o ponad 3% i wspiera dolara - metale szlachetne tracą

Tygodniowa zmiana zatrudnienia sektora prywatnego w USA (ADP) wskazały na wzrost zatrudnienia w USA o 21 tys. etatów wobec ponad 30,75 tys. poprzednio

Po spadkach na giełdzie w Azji, gdzie ponad 2% tracił japoński Nikkei, a blisko 5% indeks KOSPI i Europie, gdzie w okolicach 1,3% spadały dziś DAX i Euro Stoxx 50, indeksy na Wall Street tracą pod presją wyprzedaży spółek z sektora półprzewodników i infrastrukturalnej AI. Część walorów odrobiła początkowe, głębokie straty. Akcje Nvidia wychodzą na plus, zyskując ponad 1% wobec prawie 2% cofnięcia na początku sesji w USA.

Mimo pozytywnych komentarzy JP Morgan, Citi i Bank of America, które utrzymują ceny docelowe dla akcji SpaceX zdecydowanie powyżej 200 USD za walor, akcje spółki spadają dziś prawie 5,5% po tym jak zadebiutowała w prestiżowym indeksie Nasdaq. Akcje kosmicznego biznesu Muska cofają się w pobliże otwarcia z 12 czerwca 2026 roku.

Europejskie giełdy zakończyły sesję pod kreską. Niemiecki DAX oraz indeks Euro Stoxx 50 straciły po ok. 1,3%, podążając za wcześniejszą wyprzedażą w Azji, gdzie południowokoreański KOSPI spadł o blisko 5%. Do wyprzedaży na giełdzie w USA przyczyniły się doniesienia Reutersa, że chiński startup DeepSeek rozwija własny układ AI, co w dłuższym terminie mogłoby ograniczyć zależność od procesorów Nvidii i Huawei oraz zwiększyć konkurencję na rynku akceleratorów AI.

Dodatkowym źródłem słabości okazała się reakcja rynku na wyniki Samsunga, który mimo rekordowego, 19-krotnego wzrostu zysku operacyjnego nie dostarczył nowych argumentów przemawiających za dalszym dynamicznym wzrostem wycen spółek AI.

Samsung opublikował jedynie wstępne wyniki i nie przedstawił szczegółowych prognoz dla segmentu półprzewodników, co pozostawiło pytania o trwałość obecnego boomu inwestycyjnego w AI.

Po bardzo silnym rajdzie sektora część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków, obawiając się wysokich wycen oraz większej zmienności przed rozpoczynającym się sezonem wyników kwartalnych.

Na nastroje wpływają również przygotowania do debiutu SK Hynix na Nasdaq oraz oczekiwanie na publikację protokołu z pierwszego posiedzenia Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha, co sprzyja ograniczaniu ryzyka.

Mimo obecnej korekty analitycy podkreślają, że nie oznacza ona załamania popytu na infrastrukturę AI, lecz raczej ponowną ocenę wycen i oczekiwań wobec spółek, które w ostatnich kwartałach były największymi beneficjentami boomu na sztuczną inteligencję. Jednocześnie dane makro z Niemiec pozytywnie zaskoczyły. Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym (po odsezonowaniu) wzrosła o 0,11%, podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 0,6%, po wcześniejszym odczycie na poziomie -0,54%. W ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9%, wyraźnie powyżej konsensusu wynoszącego 0,1% oraz poprzedniego odczytu na poziomie 0,4%.

Srebro traci prawie 2%, a złoto cofa się o 0,6% - odbija kontrakt na indeks amerykańskiego dolara (USDIDX), po tym jak kontrakt na ropę Brent zyskał ponad 3% z powodu ponownej eskalacji napięć między USA i Katarem a Iranem. Największe obawy wywołało uszkodzenie katarskiego tankowca LNG oraz saudyjskiego supertankowca z ropą u wybrzeży Omanu, choć według dostępnych informacji nie odnotowano ofiar ani wycieku surowców.

Katar oskarżył Iran o naruszenie prawa międzynarodowego i zagrożenie globalnym dostawom energii, podczas gdy Teheran nie przyznał się do ataków, ale wcześniej ostrzegał statki przed korzystaniem z określonych tras. Rynek nie zakłada jeszcze trwałego zakłócenia dostaw, ale każda dalsza eskalacja w Cieśninie Ormuz może szybko podnieść premię geopolityczną w cenach ropy i gazu. Zmienność cen akcji największych spółek notowanych w USA Źródło: xStation5 Wykres US30 (interwał D1) Kontrakt na Dow Jones Industrial Average radzi sobie bardzo dobrze na tle technologicznego Nasdaq i dziś notuje ledwo 0,5% spadek po osiągnięciu nowego, historycznego rekordu przy 53500 punktów. Źródło: xStation5 Wykres Tesli (TSLA.US), interwał D1 Akcje Tesli spadają o ponad 3% i testują dziś okolice 200-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej (czerwona linia). Podaż od dłuższego czasu testuje siłę kupujących na walorze. Spadek poniżej 400 USD mógłby wskazywać na możliwy test nawet 330 USD za akcję. Źródło: xStation5

Eryk Szmyd Analityk Rynków Finansowych Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i sportem. Przejdź do eksperta

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