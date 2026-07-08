Poranna odprawa: I znowu gorąco w Zatoce Perskiej, ropa wraca na pierwszy plan.

📈 Giełda Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów.

Indeks Dow Jones cofnął się o ponad 0,2% i spadł poniżej poziomu 53 tys. pkt

Indeks S&P 500 stracił blisko 0,5%, odzwierciedlając pogorszenie rynkowych sentymentów.

Najmocniej przeceniony został technologiczny Nasdaq, który zniżkował o ponad 1,1%, a pod presją znalazł się przede wszystkim sektor producentów chipów.

Największe spadki odnotowali amerykańscy producenci pamięci – Micron i SanDisk, których akcje straciły odpowiednio ok. 5% i 7%.

Wśród innych kluczowych podmiotów technologicznych Intel przecenił się o blisko 10%, a AMD o niemal 7%.

Relatywnie dobrze zachowywały się natomiast spółki z grupy hyperscalerów – Microsoft, Meta, Amazon i Alphabet – które zakończyły dzień na plusach.

Na rynkach azjatyckich panują negatywne nastroje, a większość giełd w tej części świata kontynuuje wyprzedaż.

Najgorzej radzi sobie koreański KOSPI, który traci ponad 5%, reagując na globalne czynniki ryzyka i pogorszeniem sentymentu związanego z sektorem AI.

Japoński Nikkei traci około 1%, podążając za spadkowym trendem w regionie.

Dużo lepiej radzą sobie giełdy w Państwie Środka, gdzie hongkoński Hang Seng zyskuje ponad 2,5%. 🌍 Geopolityka i Sektor Energii Nastroje inwestorów pogorszył wzrost napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, wywołany irańskim atakiem na katarski tankowiec LNG w pobliżu Cieśniny Ormuz.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka były rozpoczęte przez USA uderzenia na cele wojskowe w Iranie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki na statki handlowe.

Po zakończeniu sesji zwyżki cen surowców przyspieszyły po decyzji USA o cofnięciu zezwolenia (licencji) na sprzedaż irańskiej ropy oraz przez kolejne działania militarne wobec Iranu, co zwiększyło ryzyko dalszych sankcji i ograniczenia podaży.

Teheran uznał przywrócenie sankcji na ropę za naruszenie wcześniejszych ustaleń pokojowych, a irańskie dowództwo zapowiedziało „miażdżący odwet”, oskarżając Waszyngton o złamanie obowiązujących ustaleń dotyczących zawieszenia broni.

Niepotwierdzone doniesienia sugerują możliwość zamknięcia przez irańską marynarkę Cieśniny Ormuz, co oznaczałoby poważną eskalację konfliktu.

Zakłócenia ruchu przez jeden z kluczowych szlaków transportu ropy i LNG zwiększyły obawy o bezpieczeństwo globalnych dostaw energii oraz podbiły awersję do ryzyka na rynkach.

Chiny kupiły w ostatnich dniach co najmniej 26 mln baryłek ropy z krajów Zatoki Perskiej na dostawy w lipcu i sierpniu.

Pekin skorzystał z dużych obniżek cen zaoferowanych przez Arabię Saudyjską – największych od 2020 roku, co ma pomóc odbudować chińskie zapasy po okresie ograniczonych importów. 🛢️ Surowce Kontrakty na ropę Brent wzrosły o ok. 3%, do poziomu 74 USD za baryłkę w reakcji na zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Amerykańska ropa WTI zakończyła dzień blisko 3% wyżej, na poziomie 70 USD za baryłkę.

Na rynku metali szlachetnych panują mieszane nastroje, odzwierciedlające niepewność inwestorów.

Złoto traci około 0,4% i testuje poziom 4100 USD za uncję, podlegając lekkiej korekcie.

Srebro oscyluje wokół poziomu odniesienia i handlowane jest w rejonie 61 USD za uncję. 💵 Makroekonomia i Waluty Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami rynku podniósł główną stopę procentową (OCR) o 25 pb do poziomu 2,50%.

RBNZ jednocześnie zasygnalizował, że utrzymujące się ryzyko inflacyjne może wymagać dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Jastrzębi wydźwięk komunikatu wsparł dolara nowozelandzkiego (NZD), ponieważ inwestorzy zwiększyli oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w najbliższych miesiącach.

Prezes RBNZ Anna Breman oceniła, że inflacja w Nowej Zelandii mogła już osiągnąć swój szczyt.

Bank centralny pozostaje jednak ostrożny ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą presji cenowej.

Podkreślono, że dalsze decyzje w sprawie stóp procentowych będą uzależnione od napływających danych, mimo że bazowym scenariuszem pozostaje stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej. 🪙 Kryptowaluty Zdecydowane pogorszenie nastrojów obserwujemy w segmencie aktywów cyfrowych, gdzie inwestorzy redukowali ekspozycję na ryzyko.

Bitcoin traci około 0,8% i spada poniżej poziomu 63 000 USD.

Ethereum traci ponad 1% i testuje poziom wsparcia na wysokości 1750 USD.

Mikołaj Sobierajski Stock Analyst Przejdź do eksperta

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