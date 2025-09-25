czytaj więcej
Kalendarz ekonomiczny: przemówienia przedstawicieli Fed 🎙️ oraz PKB za drugi kwartał z USA 📄

07:58 25 września 2025

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest stosunkowo interesujący. Przez całą drugą część dnia będą odbywać się przemówienia bankierów z Fed (łącznie siedmiu), w tym Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly i Schmid. Rynek będzie analizować wypowiedzi pod kątem wskazówek co do nadchodzących posiedzeń w październiku oraz grudniu. W międzyczasie poznamy również raport PKB za drugi kwartał z USA, zamówienia na dobra trwałe oraz zasiłki dla bezrobotnych. 

Szczegółowy kalendarz dnia:

09:30, Szwajcaria - Decyzja w sprawie stóp procentowych (Q3):

  • prognoza 0,00%; poprzednio 0,00%;

10:00, Szwajcaria - Konferencja prasowa SBN

14:30, Stany Zjednoczone - dane PKB:

  • PKB (k/k) (Q2): prognoza 3,3%; poprzednio -0,5%;
  • Deflator PKB (k/k) (Q2): prognoza 2,0%; poprzednio 3,8%;
  • Sprzedaż w PKB (Q2): prognoza 6,8%; poprzednio -3,1%;
  • Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2): prognoza 2,0%; poprzednio 3,7%;
  • Realne wydatki konsumpcyjne (Q2): prognoza 1,6%; poprzednio 0,5%;
  • Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (Q2): prognoza 2,50%; poprzednio 3,50%;

14:30, Stany Zjednoczone - Zamówienia środków trwałych za sierpień:

  • prognoza -0,3% m/m; poprzednio -2,8% m/m;
  • Bazowe zamówienia środków trwałych: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 1,1% m/m;
  • z wyłączeniem obron: poprzednio -2,5% m/m;
  • z wyłączeniem zbrojeń: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 1,1% m/m;

14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za sierpień:

  • Bilans handlowy towarów: prognoza -95,70B; poprzednio -103,60B;

14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych:

  • prognoza 233K; poprzednio 231K;

15:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa

15:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Schmida

16:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Bowman

16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż domów na rynku wtórnym za sierpień:

  • prognoza 3,96M; poprzednio 4,01M;

19:00, Stany Zjednoczone - Przemówienie wiceprzewodniczącego Fed ds. nadzoru, Barra

21:30, Stany Zjednoczone - Przemawia członek FOMC, Daly

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna.

