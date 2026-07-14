Wykres dnia 🚩 Kakao odbiło mimo poprawy podaży w Afryce i wyższych zapasów ICE - co dalej?

- Kakao odnotowało wczoraj odbicie do 5800 USD za tonę i próbuje wrócić do dynamicznego trendu wzrostowego
- Dane wskazują na stabilizację poziomu zapasów ICE i lepsze perspektywy pogodowe w Afryce Zachodniej.
- Fundamenty rynku kakao wyraźnie poprawiły się po stronie podaży, ale najwięksi spekulanci, raportujący w Commitment of Traders nie zajmują jeszcze masowo pozycji na spadki.
- Kakao odnotowało wczoraj odbicie do 5800 USD za tonę i próbuje wrócić do dynamicznego trendu wzrostowego
- Dane wskazują na stabilizację poziomu zapasów ICE i lepsze perspektywy pogodowe w Afryce Zachodniej.
- Fundamenty rynku kakao wyraźnie poprawiły się po stronie podaży, ale najwięksi spekulanci, raportujący w Commitment of Traders nie zajmują jeszcze masowo pozycji na spadki.
- Dane opublikowane 10 lipca pokazały, że od 1 października 2025 r. do 5 lipca 2026 r. rolnicy dostarczyli do portów 2,07 mln ton kakao, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Jednocześnie zapasy kakao na ICE wzrosły do niemal 2-letniego maksimum.
- Wysokie ceny surowca nadal ograniczają popyt: globalny przemiał kakao spada, a producenci czekolady mają większy problem z przenoszeniem kosztów na konsumentów.
- Opady w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej obecnie nasilają się i mają trwać, sprzyjając rozwojowi drzew kakaowych - oba kraje odpowiadają za około 60% światowej produkcji kakao i co więcej, w Afryce Wschodniej również występują korzystne opady, co dodatkowo poprawia perspektywy produkcji.
- W regionach upraw kakao w Indonezji i Malezji opady są bardziej rozproszone i mniej korzystne, jednak kraje te mają znacznie mniejszy wpływ na globalną podaż niż Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Z kolei w brazylijskim stanie Bahia utrzymuje się sezonowa suchość. jednak znaczenie Brazylii na rynku światowym jest zdecydowanie mniejsze.
Wykres COCOA (D1)
Patrząc na wykres kontraktów na kakao, notowanych na ICE widzimy, że cena odbiła od lokalnego dołka i wczoraj odrobiła już sporą część strat, próbując wrócić do wzrostu po spadkach o ponad 10% w ciągu kilku ostatnich sesji. Ważny opór stanowią okolice 6450 - 6700 USD za tonę (ostatnie maksima, 38,2 zniesienie Fibonacciego ostatniej fali spadkowej), a wsparcie poziomy 5000 - 5200 USD, gdzie widzimy "okrągły" poziom, wykładniczą średnią kroczącą EMA200 i 23,6 zniesienie Fibo.
Źródło: xStation5
Co pokazuje raport COT? Fundusze ograniczają zakłady na spadki, producenci zwiększają zabezpieczenia
Najnowszy raport Commitments of Traders (CoT) dla kontraktów na kakao pokazuje (na dzień 7 lipca) interesujący rozdźwięk pomiędzy największymi uczestnikami rynku. Z jednej strony producenci i firmy związane z fizycznym handlem kakao (Commercials) pozostają wyraźnie nastawieni na spadki cen, z drugiej natomiast fundusze hedgingowe i inni duzi spekulanci (Managed Money) zaczynają ograniczać swoje krótkie pozycje.
- Grupa Commercials utrzymuje około 23,5 tys. kontraktów netto short, jednocześnie zwiększając w ostatnim tygodniu zarówno liczbę długich, jak i krótkich pozycji, przy czym szybciej rosły zabezpieczenia sprzedaży. Takie zachowanie jest typowe dla producentów kakao, którzy wykorzystują wysokie ceny do zabezpieczania przyszłej produkcji. Samo zwiększanie pozycji krótkich przez tę grupę nie musi więc oznaczać oczekiwań głębokich spadków, lecz często jest naturalnym elementem zarządzania ryzykiem.
- Znacznie ciekawiej wygląda sytuacja w grupie Managed Money, obejmującej fundusze hedgingowe i największych spekulantów. Mimo że pozostają oni netto short (około 5,9 tys. kontraktów), w ostatnim tygodniu zwiększyli liczbę pozycji długich oraz jednocześnie zamknęli ponad 3,3 tys. krótkich kontraktów. Oznacza to, że fundusze nie zwiększają agresywnie zakładów na dalszą przecenę, lecz raczej redukują wcześniejsze pesymistyczne pozycje i ograniczają ryzyko.
Jednocześnie otwarte pozycje (Open Interest) wzrosły o ponad 11 tys. kontraktów, a więc na rynek napływa nowy kapitał, a obecny ruch nie jest wyłącznie efektem zamykania pozycji przez dotychczasowych uczestników. W połączeniu z poprawiającymi się perspektywami podaży w Afryce Zachodniej, rosnącymi dostawami z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz słabszym popytem ze strony przemysłu przetwórczego, raport CoT wskazuje raczej na trwającą korektę po wcześniejszych silnych wzrostach niż na jednoznaczne potwierdzenie początku długoterminowego rynku niedźwiedzia.
Fundamenty rynku kakao wyraźnie poprawiły się po stronie podaży, ale najwięksi spekulanci nie zajmują jeszcze pozycji charakterystycznych dla silnego przekonania o dalszej, wielomiesięcznej przecenie. Aby taki scenariusz zyskał większe potwierdzenie, kolejne raporty CoT musiałyby pokazać dalszy wzrost krótkich pozycji funduszy oraz trwalszy układ fundamentalny.
Źródło: CFTC, Commitment of Traders
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