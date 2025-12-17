Kalendarz ekonomiczny: Raport Ifo, inflacja w Strefie Euro, przemówienia Fed (17.12.2025)

Dane z inflacji w Wielkiej Brytanii i raport WSJ na temat potencjalnej “rozmowy rekrutacyjnej” Christophera Wallera na stanowisko szefa Fed w Białym Domu zdążyły już dzisiaj poruszyć rynkami i podbić zmienność, zwłaszcza na rynku forex. To jednak nie koniec zmienności napędzanej publikacjami danych makro. W Europie pierwsze skrzypce zagra sentyment w niemieckim biznesie wg Ifo oraz inflacja w Strefie Euro. W USA natomiast inwestorzy zwrócą swoją uwagę w stronę przemówień członków FOMC, Bostica i Wallera. Obok nowych informacji na temat amerykańskiej blokady tankowców w Wenezueli, zmienność na rynku ropy będzie kształtował również cotygodniowy raport EIA. W nocy zostaną opublikowane dane PKB z Nowej Zelandii. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 08:00, Wielka Brytania – Dane inflacyjne za listopad: CPI: aktualnie 3,2% r/r; prognoza 3,5% r/r; poprzednio 3,6% r/r

CPI: aktualnie -0,2% m/m; prognoza 0,0% m/m; poprzednio 0,4% m/m

Core CPI: aktualnie -0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m

Core CPI: aktualnie 3,2% r/r; prognoza 3,4% r/r; poprzednio 3,4% r/r 10:00, Niemcy – Ifo dla grudnia: Business Climate Index: prognoza 88,2; poprzednio 88,1

German Current Assessment: prognoza 85,7; poprzednio 85,6

Business Expectations: prognoza 90,5; poprzednio 90,6 11:00, Strefa euro – Dane o zatrudnieniu: Płace w strefie euro (Q3): poprzednio 3,70% r/r 11:00, Strefa euro – Indeks kosztów pracy (Q3): prognoza 3,50% r/r; poprzednio 3,60% r/r 11:00, Strefa euro – Dane inflacyjne: CPI: prognoza -0,3% m/m; poprzednio 0,2% m/m

CPI: prognoza 2,2% r/r; poprzednio 2,2% r/r

Core CPI: prognoza -0,5% m/m; poprzednio -0,5% m/m

Core CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r

HICP bez energii i żywności: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,4% r/r

HICP bez energii i żywności: prognoza -0,4% m/m; poprzednio 0,2% m/m 14:15, USA – Wystąpienie członka FOMC Waller’a 14:30, Kanada – Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków za październik: poprzednio 22,120 mld 14:30, Kanada – Zakupy zagranicznych papierów wartościowych za październik: prognoza 21,84 mld; poprzednio 31,32 mld 15:05, USA – Wystąpienie członka FOMC Williamsa 16:00, USA – Zapasy detaliczne bez aut za wrzesień: poprzednio 0,0% 16:00, USA – Zapasy biznesowe za wrzesień: poprzednio 0,0% m/m 16:30, USA – Dane EIA: Zapasy ropy: prognoza -2,400 mln; poprzednio -1,812 mln

Import ropy: poprzednio 0,212 mln

Produkcja destylatów: poprzednio 0,380 mln

Zapasy desylatów: poprzednio 2,502 mln

Produkcja benzyny: poprzednio -0,178 mln

Zapasy benzyny: poprzednio 6,397 mln 18:30, USA – Wystąpienie członka FOMC Bostic’a 19:00, USA – Aukcja 20-letnich obligacji: poprzednio 4,706% 23:45, Nowa Zelandia – Dane o PKB: PKB średnio rocznie (Q3): poprzednio -1,1%

PKB wg wydatków (Q3): poprzednio -0,9% k/k

PKB (Q3): prognoza 0,9% k/k; poprzednio -0,9% k/k

PKB (Q3): prognoza 1,3% r/r; poprzednio -0,6% r/r

