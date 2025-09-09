czytaj więcej
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kalendarz ekonomiczny: rynek czeka na dane PPI i CPI w dalszej części tygodnia 💲

09:06 9 września 2025

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie zawiera żadnych ważniejszych publikacji, które mogłyby wpłynąć na globalne rynki finansowe. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie publikacji CPI dla Węgier, przemówienie przewodniczącego SNB Schlegel oraz Bundesbanku Nagela. 

Szczegółowy kalendarz dnia:

13:30, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Bundesbanku, Nagela

13:50, Szwajcaria - Przemówienie wiceprzewodniczącego SNB Schlegel

