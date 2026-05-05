Kalendarz ekonomiczny 🗽Rynki czekają na dane z USA. ISM usług i dane JOLTS w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny skoncentruje się na danych z USA - wakatów (JOLTS), które precyzyjniej wskażą dynamikę zatrudnienia w marcu i przede wszystkim ISM z sektora usług, gdzie rynek zakłąda lekki spadek m/m przy wciąż bardzo wysokim odczycie komponentu cenowego.
Kalendarz ekonomiczny
- 06:30 – RBA Cash Rate & Statement - stopa procentowa: 4.35% (prognoza: 4.35%, poprzednio: 4.10%). Decyzja zgodna z oczekiwaniami, rynek analizuje komunikat pod kątem dalszego zacieśniania polityki i reakcji na inflację.
- 08:30 – Szwajcaria CPI r/r – prognoza: 0.6% r/r, poprzednio: 0.3%. Oczekiwane przyspieszenie inflacji, choć nadal pozostaje ona niska na tle globalnym.
- 08:30 – Szwajcaria CPI m/m – prognoza: 0.3% m/m, poprzednio: 0.2%. Wskazuje na lekkie odbicie presji cenowej w krótkim terminie.
- 08:30 – Szwajcaria Core CPI r/r – prognoza: 0.5% r/r, poprzednio: 0.4%. Inflacja bazowa nadal umiarkowana, ograniczająca presję na SNB.
- 08:45 – Francja, bilans handlowy – poprzednio: -32.12 mld EUR. Brak prognozy; wskaźnik ważny w kontekście stabilności fiskalnej strefy euro.
- 14:30 – USA, bilans handlowy – prognoza: -69.5 mld USD, poprzednio: -57.3 mld USD. Oczekiwane pogorszenie salda handlowego może być czynnikiem negatywnym dla USD.
- 14:30 – Kanada, bilans handlowy - prognoza: -2.5 mld CAD, poprzednio: -5.74 mld CAD. Oczekiwana poprawa może wspierać dolara kanadyjskiego.
- 14:55 – US Redbook YoY – poprzednio: 7.7%. Wskaźnik bieżącej aktywności konsumenckiej w USA.
- 15:45 – US S&P Services PMI Final – prognoza: 51.3, poprzednio: 51.3. Stabilizacja aktywności w sektorze usług.
- 15:45 – US S&P Composite PMI Final – prognoza: 52.1, poprzednio: 52.0. Delikatna poprawa ogólnej aktywności gospodarczej.
- 16:00 – US JOLTS Job Openings – prognoza: 6.85 mln, poprzednio: 6.882 mln. Stabilny popyt na pracę – kluczowy dla oceny rynku pracy przez Fed.
- 16:00 – US ISM Services PMI – prognoza: 53.7, poprzednio: 54.0. Lekki spadek, ale sektor pozostaje w fazie ekspansji.
- 16:00 – US New Home Sales – prognoza: 0.652 mln, poprzednio: 0.587 mln. Oczekiwane odbicie sprzedaży domów.
- 16:00 – US New Home Sales m/m– prognoza: 3.0%, poprzednio: -17.6%. Silne odbicie po wcześniejszym spadku.
- 16:00 – US ISM Services Prices Paid – poprzednio: 70.7. Wysoki poziom wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną.
- 16:00 – US ISM Services Employment – poprzednio: 45.2. Wskaźnik poniżej 50 sygnalizuje spadek zatrudnienia w usługach.
- 16:00 – US ISM Services New Orders – poprzednio: 60.6. Silny komponent popytowy wspierający sektor usług.
Wystąpienia bankierów centralnych
- 07:30 – RBA konferencja prasowa (trwa)
- 10:00 – ECB’s Panetta
- 16:00 – Fed’s Bowman
- 17:40 – ECB’s Lane
- 18:30 – Fed’s Barr
Wyniki spółek
- 12:45 – Pfizer Q1 2026
- 13:00 – PayPal Q1 2026
- 22:15 – AMD Q1 2026
- 22:50 – Super Micro Fiscal Q3 2026
