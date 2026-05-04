Palantir przed wynikami: Kolejny rekord czy kolejne spadki?

Po zakończeniu poniedziałkowej sesji swoje wyniki opublikuje kontrowersyjna spółka technologiczna Palantir. Firma, wyspecjalizowana w technologiach AI, agregacji danych oraz nadzorze, charakteryzuje się nie tylko ekstremalnym tempem wzrostu, ale również skrajnymi reakcjami kursu na publikacje wyników. Jak będzie tym razem i na co powinni zwracać uwagę inwestorzy?

Obserwując podstawowe metryki, takie jak przychody czy EPS, Palantir pobił konsensus rynkowy na każdej konferencji wynikowej od połowy 2023 roku.

Podczas dzisiejszej konferencji rynek oczekuje przychodów powyżej 1,5 mld USD oraz EPS na poziomie 0,28. Oznacza to wzrost rentowności o kilkanaście procent w ujęciu kwartał do kwartału oraz wzrost o ponad 200% w ujęciu rok do roku.

Te miary rentowności są jednak jedynie wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o analizę podmiotów tak kompleksowych jak Palantir.

Przy wskaźnikach wyceny tak wysokich jak w przypadku Palantira jakiekolwiek rozczarowanie może wywołać falę wyprzedaży. Jednocześnie nawet minimalne pobicie oczekiwań rynku w kluczowych aspektach może skutkować euforią. Jest to prosty rezultat ogromnej dźwigni operacyjnej oraz tempa wzrostu spółki. Aby obronić tezę wzrostową, spółka musi zaadresować szereg zagrożeń podczas konferencji oraz w samych wynikach.

Presja ze strony komercyjnych LLM jest jednym z nich- spółki takie jak OpenAI czy Anthropic coraz śmielej wchodzą w segment, który do tej pory był domeną firm takich jak Palantir. Spółka musi pokazać, że nie stanowi to zagrożenia dla jej wzrostu. Może to zrobić poprzez:

Wykazanie wzrostu należności (RPO & cRPO)

Utwierdzenie przekonań rynku co do wiarygodności prognoz lub nawet ich podniesienie,

Zaprezentowanie wskaźnika retencji przychodów netto (kluczowego dla spółek SaaS), który pozwoli ocenić, czy model biznesowy Palantira jest w jakimkolwiek stopniu zagrożony.

Innymi aspektami, na które powinni zwracać uwagę inwestorzy w kontekście spółki, będą również mierniki efektywności operacyjnej specyficzne dla Palantira. Należeć do nich będą:

Czas i efektywność wdrożenia oraz długość tranzycji między etapami pilotażowymi usługi a wersją produkcyjną - będzie to wskazywać, jak sprawnie spółka radzi sobie z ogromnymi wyzwaniami wynikającymi z wdrożenia i integracji złożonych rozwiązań oraz przestarzałych baz danych wielu podmiotów.

Równowaga we wzroście bazy klientów – nadmierny wzrost udziału sektora rządowego we wzrostach spółki może wywołać obawy o kondycję segmentu komercyjnego oraz o priorytety firmy. Mile widziany będzie także wyraźny wzrost sprzedaży poza USA.

PLTR.US (D1)

Mimo przewagi negatywnego sentymentu podczas poniedziałkowej sesji, będącej rezultatem eskalacji napięć w Cieśninie Ormuz, sentyment wobec akcji spółki pozostaje pozytywny przed wynikami. Od początku roku cena porusza się w kanale konsolidacji między poziomami ok. 160–130 USD. Dynamika średnich EMA100 oraz EMA200 pozostaje wzrostowa, jednak są one bliskie przecięcia, co byłoby silnym sygnałem spadkowym. Źródło: xStation5