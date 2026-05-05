Poranna odprawa 📈Bitcoin i Wall Street odbijają mimo eskalacji na Bliskim Wschodzie (05.05.2026)

- Napięcia geopolityczne w rejonie Zatoki Perskiej wpływają na logistykę i bezpieczeństwo transportu ropy – statek transportowy Maersk pod banderą USA opuścił Zatokę Perską przez cieśninę Ormuz w eskorcie sił amerykańskich, co wskazuje na podwyższone ryzyko operacyjne w jednym z kluczowych szlaków energetycznych świata. Tego typu działania sugerują realne zagrożenia dla ciągłości dostaw i rosnącą militaryzację regionu.
- Rynek ropy sygnalizuje zacieśnianie podaży w związku z konfliktem z Iranem – Chevron wskazuje na pogarszającą się sytuację podażową, a jednocześnie spadają zapasy magazynowe (drawdown bufferów), co oznacza mniejszą zdolność rynku do absorbowania szoków podażowych. To środowisko sprzyja zwiększonej zmienności cen surowców energetycznych.
- Centralny bank Australii (RBA) podniósł stopy procentowe - zgodnie z oczekiwaniami rynków RBA zacieśnił politykę na posiedzeniu w odpowiedzi na uporczywą inflację i podniósł stopy do 4.35% z 4.1% poprzednio
- Palantir znacząco przewyższa oczekiwania finansowe i podnosi prognozy – spółka zaraportowała lepsze od konsensusu wyniki (EPS 1,33 USD vs 1.28 USD prognoz przychody, EBITDA), jednocześnie podnosząc guidance na Q2 oraz cały rok, w tym szczególnie w segmencie komercyjnym w USA. Wskazuje to na utrzymujący się silny popyt na rozwiązania data/AI oraz poprawę efektywności operacyjnej. Mimo to akcje firmy spadły prawie 3% w handlu po zamknięciu rynku.
- Zmiana podejścia regulacyjnego USA wobec sztucznej inteligencji – administracja rozważa wprowadzenie mechanizmów kontroli modeli AI przed ich publicznym wdrożeniem, w tym potencjalny formalny proces przeglądu oraz utworzenie grupy roboczej łączącej sektor publiczny i Big Tech. To istotne odejście od wcześniejszego, bardziej liberalnego podejścia i potencjalny czynnik ryzyka regulacyjnego dla branży.
- Unia Europejska aktywnie monitoruje rozwój AI i współpracuje z sektorem prywatnym – kontakt z Anthropic w sprawie projektu Mythos pokazuje rosnące zaangażowanie regulatorów europejskich w rozwój i nadzór nad technologiami AI, co może prowadzić do większej harmonizacji lub konkurencji regulacyjnej między UE a USA.
OIL i Palantir (wykres D1)
