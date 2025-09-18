Kalendarz ekonomiczny: Rynki czekają na wnioski o zasiłek z USA i decyzję Banku Anglii

- Indeksy giełdowe rosną po wczorajszej decyzji Fed; po rolowaniu przyspieszają wzrosty na US100
- Decyzja Banku Anglii w centrum zainteresowania sesji w Europie
- Dolar nieznacznie osłabia się przed danymi z amerykańskiego rynku pracy
- Uwaga skupia się dziś na wnioskach o zasiłek i indeksie Philly Fed (oba o 14:30)
- Wyniki FedEx (FDX.US) po sesji w Stanach Zjednoczonych
Kalendarz makro
13:00, Decyzja Banku Anglii: oczekwane 4% vs 4% poprzednio
14:30, Indeks Philadelphia Fed (Philly Fed): oczekiwane 1.7 vs -0.3 poprzednio
14:30, Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA: oczekiwane 240 tys. po 263 tys. poprzednio Wnioski kontynuowane: 1,95 mln vs 1,93 mln poprzednio)
16:00, Indeks wskaźników wyprzedzających LEI: oczekiwany -0,2% po -0,1% poprzednio
16:30, USA zmiana zapasów gazu wg. EIA: 81 bcf vs 71 bcf poprzednio
Przemówienia bankierów
11:45 - EBC, Schnabel
13:00 - EBC, Escriva
16:50 - Georgieva z IMF
