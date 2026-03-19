Kalendarz ekonomiczny: seria decyzji banków centralnych w Europie 🔔

W Europie uwaga rynku przenosi się teraz na trzy kluczowe decyzje banków centralnych, zaczynając od Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB). Oczekuje się, że SNB utrzyma stopy procentowe na poziomie 0%, balansując między presją deflacyjną a utrzymującym się silnym frankiem szwajcarskim. Decydenci starają się jak najdłużej unikać niestandardowych działań luzujących, zamiast tego polegając na interwencjach walutowych, aby stabilizować kurs i zyskać czas na powrót inflacji.

Kolejna jest decyzja Banku Anglii (BoE), gdzie rynek niemal w pełni wycenia brak zmian stóp na poziomie 3,75%. Kluczowym elementem będzie rozkład głosów, który może pokazać wewnętrzne podziały między jastrzębiami a gołębiami. Choć część członków skłania się ku luzowaniu polityki, rosnące ryzyko geopolityczne i niepewność inflacyjna mogą skłonić bank do bardziej ostrożnego podejścia.

Na koniec swoją decyjżę ogłosi Europejski Bank Centralny (EBC). W obliczu ponownie rosnących ryzyk inflacyjnych — częściowo napędzanych napięciami na Bliskim Wschodzie — rynki zaczęły ponownie wyceniać możliwość podwyżek stóp w nadchodzących miesiącach. EBC pozostawi stopy bez zmian, ale może utrzymać jastrzębie nastawienie.

Czwartek, 19 marca