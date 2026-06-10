- Główna miara najwyższa od kwietnia 2023 r.
- Miara bazowa bardzo nieznacznie poniżej oczekiwań w ujęciu miesięcznym.
- Podwyżka stóp w USA przed końcem roku wciąż scenariuszem bazowym, ale już nie w pełni wyceniona.
- Para EUR/USD rośnie z powrotem powyżej 1,155
- Główna miara najwyższa od kwietnia 2023 r.
- Miara bazowa bardzo nieznacznie poniżej oczekiwań w ujęciu miesięcznym.
- Podwyżka stóp w USA przed końcem roku wciąż scenariuszem bazowym, ale już nie w pełni wyceniona.
- Para EUR/USD rośnie z powrotem powyżej 1,155
Oczekiwania wobec dzisiejszego odczytu były bardzo wysokie. Po mocnych danych NFP rynek gorączkowo poszukiwał argumentów za tym, że FOMC nie będzie zmuszone by zacieśniać politykę monetarną w późniejszej części roku.
Czy podwyżka stóp nie będzie konieczna?
Niekoniecznie, choć wzrost głównej miary do 4,2% nie jest aż tak dużym dramatem jak wielu mogłoby się spodziewać. Po pierwsze, odczyt pokrył się w tym zakresie z konsensusem. Po drugie, o zaledwie 0,2 pp. w ujęciu miesięcznym wzrosła miara bazowa, kluczowa obecnie z perspektywy Fedu.
Wykres 1: Inflacja CPI i PCE w Stanach Zjednoczonych (2000 - 2026)
Źródło: XTB Research, 10.06.2026
Co więcej, po raz pierwszy od sierpnia 2024 r. w ujęciu miesięcznym spadły ceny dóbr bazowych (czyli koszyka towarów, który pomija energię oraz żywność). Z jednej strony to dobra wiadomość, pokazuje bowiem, że wyższe ceny energii, będące pokłosiem zamknięcia Cieśniny Ormuz, nie rozlały się głęboko po gospodarce. Z drugiej jednak może to pokazywać, że skłonność do konsumpcji maleje, zwłaszcza w tercji o najniższych zarobkach. Obcinane są wydatki na dobra, które nie są z perspektywy budżetów gospodarstw domowych niezbędne.
Co przyniesie kolejne posiedzenie Fedu?
To wszystko może zdjąć nieco presji z Kevina Warsha, który już za tydzień po raz pierwszy poprowadzi posiedzenie FOMC. Choć na sile zyskała ostatnio jastrzębia oś komitetu, a mocne dane z rynku pracy mogły ją jedynie wzmocnić, ciężko oczekiwać aby podwyżka stóp była w kolejną środę rozważana jako realna opcja. Takiej możliwości nie widzi także rynek, który przypisuje takowemu wydarzeniu bliskie zera prawdopodobieństwo.
Inwestorów ciekawić będzie przede wszystkim to jak będzie wyglądała pierwsza konferencja Warsha. W latach 2006-2011 dał się on poznać rynkom jako jastrząb, nawet w obliczu Wielkiego Kryzysu Finansowego. Nie ma jednak raczej obecnie większych wątpliwości co do tego, że przez prezydenta Trumpa został on wybrany w celu poluzowania polityki monetarnej. To na ile nachalnie będzie starał się gołębie podtony w swojej komunikacji przemycać powinno być dla reakcji rynków kluczowe.
Reakcja dolara, S&P 500 i NASDAQ Composite na odczyt
Rynek chce żyć w przeświadczeniu o tym, że zamknięcie Cieśniny Ormuz nie odciśnie aż tak wyraźnego piętna na amerykańskiej inflacji, co tłumaczy osłabienie dolara o 0,3% po publikacji dzisiejszego odczytu. Negatywny sentyment, który spowija od pewnego czasu rynek akcji nie pozwolił jednak spadkowi oczekiwań wobec podwyżek odcisnąć piętna na kursach akcji – zarówno NASDAQ Composite, jak i S&P 500 pozostają dziś pod kreską.
Wykres 2: EURUSD (18.05 - 10.06)
Źródło: xStation, 10.06.2026
Uwaga przenosi się obecnie w stronę jutrzejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do podwyżki stóp procentowych, a zmienność zależeć będzie od subtelności, które wychwycić będzie można z wypowiedzi prezeski Lagarde.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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