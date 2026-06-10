PILNE: Inflacja w USA zgodna z oczekiwaniami! ↔️

14:30 - Inflacja konsumencka w USA (maj):
- CPI r/r: 4,2% (Oczekiwania: 4,2%; Poprzednio: 3,8%)
- CPI m/m: 0,5% (Oczekiwania: 0,5%; Poprzednio: 0,6%)
- CPI (bazowy) r/r: 2,9% (Oczekiwania: 2,9%; Poprzednio: 2,8%)
- CPI (bazowy) m/m: 0,2% (Oczekiwania: 0,3%; Poprzednio: 0,4%)
Inflacja konsumencka okazała się niemal pod każdym względem zgodna z oczekiwaniami. Oczekiwania już jednak miały wyceniony duży wzrost CPI na fali kosztów nośników Energii.
Mimo że widoczny jest duży wzrost inflacji (CPI) - poziom najwyższy od 3 lat, to dane te mają w sobie element pozytywny dla rynku, głównie skoncentrowany na dywergencji między inflacją bazową a "zwykłą".
Spadek dynamiki wzrostu w ujęciu miesięcznym, inflacji bazowej jest symboliczny jednak w kontekście gospodarki, istotny.
W połączeniu z stabilną inflacją bazową, komunikuje to wyraźnie że transfer presji cenowej ze strony wzrostu cen ropy - nie następuje na konsumentów tak szybko jak można było się spodziewać, a nawet słabnie.
Z drugiej strony, warto przyjrzeć się w kontekście tych danych - Chinom. Chiny są jednym z kluczowych czynników dezinflacyjny, szczególnie w okresach wzrostu cen surowców. Przepalając swoje rezerwy i zwiększając eksport, efektywnie tłumią one globalną inflację.
Jednak, jak wskazuje z opracowań Bloomberg, istnieje wyraźny trend wyprzedzający między inflacją producentów w Chinach, a inflacją konsumenta w USA. Związek ten jest dość oczywisty, jednak działa on z wyprzedzeniem więc nie przywiązuje się do niego tak dużo uwagi.
W kontekście sytuacji rynkowej, kolejnymi, kluczowymi wskaźnikami wyprzedzającymi może być sentyment konsumenta w USA.
Jeśli sentyment pozostanie niski mimo poprawy danych z rynku pracy, może być to sygnał że poprawa zatrudnienia nie znajduje dostatecznie szerokiego kanału oddziaływania na konsumpcje. Może mieć to efekt trzeciego rzutu, w postaci spadku marż spółek najbardziej wystawionych na wydatki konsumentów.
Sytułacja pod względem wzrostu dynamiki inflacji nie jest jeszcze krytyczna, jednak wyraźnie wchodzi w strefę która jest niepokojąca dla rynku oraz FED.
Zakładając obecne momentum, do celu inflacjnego gospodarka USA mogła by wrócić dopiero w drugiej połowie 2027 roku.
Reakcja rynku okazała się płytka. EURUSD notuje delikatne wzrosty po publikacji. Podnoszą się również indeksy WallStreet (przed otwarciem), mimo komentarzy D.Trumpa na temat Iranu.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
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