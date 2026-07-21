Kalendarz ekonomiczny: Solidne dane z UK, odczyt ZEW z Niemiec w centrum uwagi

- Dane z rynku pracy Wielkiej Brytanii pozytywnie zaskoczyły rynek
- Indeks ZEW w centrum uwagi inwestorów
- Wyniki przed sesją w USA przedstawią 3M, Charles Schwab i General Motors
- Dane z rynku pracy Wielkiej Brytanii pozytywnie zaskoczyły rynek
- Indeks ZEW w centrum uwagi inwestorów
- Wyniki przed sesją w USA przedstawią 3M, Charles Schwab i General Motors
Dzisiejszy kalendarz makro nie jest bardzo napięty, a kluczowym punktem dnia będą nastroje ZEW z Niemiec. Tymczasem dane z UK pokazały, że brytyjski rynek pracy pozostaje zaskakująco odporny, a najnowsze dane sugerują, że presja na rynku zatrudnienia utrzymuje się mimo wysokich stóp procentowych. Wzrost zatrudnienia wyraźnie przekroczył oczekiwania, liczba bezrobotnych okazała się znacznie niższa od prognoz, a stopa bezrobocia pozostała stabilna na poziomie 4,9%. Jedynym słabszym elementem raportu było nieco niższe od oczekiwań tempo wzrostu wynagrodzeń, jednak całościowo publikacja wspiera ocenę, że kondycja brytyjskiego rynku pracy pozostaje solidna.
Kalendarz ekonomiczny
08:00 Wielka Brytania – Zmiana zatrudnienia (za, maj): -4 tys., wobec oczekiwanych -8 tys. i poprzedniego odczytu +2 tys.
- Stopa bezrobocia: 4,9%, zgodnie z oczekiwaniami (4,9%) i bez zmian względem poprzedniego odczytu (4,9%).
- Zmiana liczby bezrobotnych (Unemployment Change): 6,7 tys., wobec prognozy 29,4 tys. i poprzedniego odczytu 31,2 tys.
- Zmiana zatrudnienia 3M/3M: 147 tys., wobec oczekiwanych 80 tys. i poprzednich 100 tys.
- Średnie tygodniowe wynagrodzenie r/r (Average Weekly Earnings): 4,3%, poniżej prognozy 4,5% i poprzedniego odczytu 4,4%.
- Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez premii r/r: 3,4%, zgodnie z oczekiwaniami (3,4%) i poprzednim odczytem (3,4%).
- 08:00 Szwajcaria – Bilans handlowy: 5,224 mld CHF, wobec poprzedniego odczytu 6,110 mld CHF (brak konsensusu).
- 10:00 Strefa euro – Ankieta ECB dotycząca akcji kredytowej banków (Bank Lending Survey)
- 11:00 Niemcy – Indeks nastrojów ekonomicznych ZEW: prognoza 15,3 pkt, poprzednio 10,5 pkt.
- 11:00 Niemcy – Indeks bieżących warunków ZEW: prognoza -77,7 pkt, poprzednio -81,0 pkt.
- 11:00 Strefa euro – Indeks oczekiwań ZEW: poprzednio 9,5 pkt.
- 14:15 USA – Tygodniowa zmiana liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (ADP Weekly Employment Change): poprzednio 19,75 tys.
- 22:30 USA – Tygodniowy raport API o zapasach ropy:
- Zapasy benzyny: poprzednio +8,2%
- Zapasy destylatów: poprzednio -1,664 mln baryłek
- Zapasy w Cushing: poprzednio +2,3 mln baryłek
- Zapasy ropy ogółem: poprzednio -0,564 mln baryłek
Wyniki spółek
Ok. 12:30, wyniki kwartalne: General Motors, 3M oraz Charles Schwab publikują raporty za II kwartał 2026.
Wykres GBPUSD (interwał D1)
Brytyjski funt szterling skorzystał na danych z rynku pracy i zbliża się do 50-sesyjnej średniej kroczącej EMA50, przy 1,344. Skok powyzej 1.35 mógłby być zapowiedzą istotnego impulsu w górę podczas gdy 1.342 pozostaje ważnym wsparciem.
Źródło: xStation5
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