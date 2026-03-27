Kalendarz Ekonomiczny: Spokojny koniec tygodnia dla rynków

Dzisiejszy, ostatni piątek marca, przynosi relatywnie spokojny kalendarz makroekonomiczny. Mimo kilku publikacji z Europy i USA, dzień jest raczej ubogi w kluczowe odczyty, które mogłyby wywołać silniejsze ruchy na rynkach. Uwaga inwestorów koncentruje się głównie na popołudniowym raporcie z USA, finalnych danych Uniwersytetu Michigan, które tradycyjnie dostarczają ważnych informacji o kondycji konsumenta i oczekiwaniach inflacyjnych.
Najważniejsze wydarzenia:
08:00 – Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna (luty)
-
m/m: -0,4% (prognoza: -0,7%, poprzednio: 2%)
-
r/r: 2,5% (prognoza: 2,1%, poprzednio: 4,8%)
08:00 – Norwegia: Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (luty)
-
m/m: -1,1% (poprzednio: 1,1%)
08:30 – Węgry: Stopa bezrobocia (luty)
-
(poprzednio: 4,6%)
09:00 – Słowacja: Inflacja producencka PPI (luty)
-
m/m: (poprzednio: -0,6%)
-
r/r: (poprzednio: -1,3%)
09:00 – Hiszpania: Wstępna inflacja CPI/HICP (marzec)
-
CPI m/m: prognoza 1,2% (poprzednio: 0,4%)
-
HICP m/m: prognoza 1,2% (poprzednio: 0,4%)
-
CPI r/r: prognoza 3,7% (poprzednio: 2,3%)
-
HICP r/r: prognoza 3,9% (poprzednio: 2,5%)
09:00 – Polska: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (BIEC) (marzec)
-
(poprzednio: 173,2)
15:00 – USA: Raport Uniwersytetu Michigan (marzec, finalny)
-
Indeks nastrojów: prognoza 54 (poprzednio: 56,6)
-
Oczekiwania inflacyjne (krótkoterminowe): 3,4% (bez zmian)
-
Oczekiwania inflacyjne (długoterminowe): prognoza 3,2% (poprzednio: 3,3%)
16:30 – USA: Wystąpienie Mary Daly (Fed San Francisco)
16:40 – USA: Wystąpienie Anna Paulson (Fed Filadelfia)
17:00 – Strefa Euro: Wystąpienie Isabel Schnabel (ECB)
18:00 – USA: Liczba wież wiertniczych (tydzień)
-
prognoza: 415 (poprzednio: 414)
