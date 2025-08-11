Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia (11.08.2025)

Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej na europejskich giełdach

Kurs pary EURUSD rośnie dzisiaj o poranku blisko 0,2% Początek nowego tygodnia na rynkach finansowych rozpoczyna się od nieznacznych wzrostów notowań większości indeksów/kontraktów terminowych opartych o indeksy giełdowe. Kalendarz na dzisiejszą sesję nie zawiera zbyt wielu publikacji, które mogłyby wywołać znaczący skok zmienności rynkowej. Raport CPI w USA to jednak punkt kluczowy dla rynków w tym tygodniu. Po ostatniej serii słabych danych makro, inwestorzy zaczęli uwzględniać w cenach wrześniową obniżkę stóp procentowych, ponieważ decydenci Fed również zaczynają przyjmować bardziej gołębie stanowisko. Obawy o niższy odczyt i w tym wypadku spycha dolara amerykańskiego dzisiaj wyraźnie w dół. Kurs pary EURUSD zyskuje dzisiaj blisko 0,20%. Słabość dolara napędzają również komentarze Bowman z FED, która wezwała do obniżek stóp procentowych na wszystkich pozostałych posiedzeniach w 2025 roku, powołując się na słabość rynku pracy i ryzyko inflacji. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation Najważniejsze publikacje danych zaplanowane na ten tydzień: Źródło: Opracowanie własne, Dział Analiz XTB

