czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:13 · 12 stycznia 2026

Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia

-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację
-
-
Otwórz rachunek Pobierz bezpłatną aplikację
  • Kontrakty terminowe wskazują na niższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie
  • Dzieje się tak po złożeniu pozwów w kierunku obecnego prezesa FED Jerome Powella, które po raz kolejny uderzają w niezależność banku centralnego
  • Sam kalendarz na dzisiejszą sesję nie będzie zawierać istotniejszych publikacji makro

Poniedziałkowa sesja na rynkach finansowych rozpoczyna się ciekawie, chociaż nie z powodu zaplanowanych na ten dzień publikacji makroekonomicznych. Rynki po weekendzie żyją zarówno geopolityką, skupioną na Grenladnii oraz Iranie, a także sferą monetarną, dyktowaną przez pozwy skierowane w kierunku Jerome Powella, prezesa amerykańskiego banku centralnego. 

Obrót wydarzeń powoduje, że metale szlachetne oraz waluty tzw. “Bezpiecznych przystanii” radzą sobie dzisiaj bardzo dobrze. Z drugiej strony kontrakty futures skupione na indeksach amerykańskich oraz europejskich tracą na wartości. 

Inwestorzy po stronie kalendarza czekają na publikacje w dalszej częsci tygodnia (dane CPI z USA oraz wyniki banków z Wall Street za Q4 2025). Dzisiaj wydaje się, że rynkami sterować będą napływające informacje ad hoc. 

Kalendarz dzisiejszej sesji po stronie danych makro. Źródło: xStation


 
14 stycznia 2026, 17:45

🍫Kakao testuje 5000 USD
14 stycznia 2026, 16:37

PILNE: Zapasy ropy silnie rosną wbrew oczekiwaniom. Ropa utrzymuje mocne wzrosty
14 stycznia 2026, 16:18

US Open: Indeksy zatrzymane prze PPI, banki w cieniu danych
14 stycznia 2026, 14:57

MIDDAY WRAP: Mieszana sesja w Europie, spadki na amerykańskich kontraktach

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację