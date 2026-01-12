Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia

Kontrakty terminowe wskazują na niższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie

Dzieje się tak po złożeniu pozwów w kierunku obecnego prezesa FED Jerome Powella, które po raz kolejny uderzają w niezależność banku centralnego

Sam kalendarz na dzisiejszą sesję nie będzie zawierać istotniejszych publikacji makro

Poniedziałkowa sesja na rynkach finansowych rozpoczyna się ciekawie, chociaż nie z powodu zaplanowanych na ten dzień publikacji makroekonomicznych. Rynki po weekendzie żyją zarówno geopolityką, skupioną na Grenladnii oraz Iranie, a także sferą monetarną, dyktowaną przez pozwy skierowane w kierunku Jerome Powella, prezesa amerykańskiego banku centralnego.

Obrót wydarzeń powoduje, że metale szlachetne oraz waluty tzw. “Bezpiecznych przystanii” radzą sobie dzisiaj bardzo dobrze. Z drugiej strony kontrakty futures skupione na indeksach amerykańskich oraz europejskich tracą na wartości.

Inwestorzy po stronie kalendarza czekają na publikacje w dalszej częsci tygodnia (dane CPI z USA oraz wyniki banków z Wall Street za Q4 2025). Dzisiaj wydaje się, że rynkami sterować będą napływające informacje ad hoc.

Kalendarz dzisiejszej sesji po stronie danych makro. Źródło: xStation