Kalendarz ekonomiczny: Spokojny początek ciekawego tygodnia

- Kontrakty terminowe wskazują na niższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie
- Dzieje się tak po złożeniu pozwów w kierunku obecnego prezesa FED Jerome Powella, które po raz kolejny uderzają w niezależność banku centralnego
- Sam kalendarz na dzisiejszą sesję nie będzie zawierać istotniejszych publikacji makro
Poniedziałkowa sesja na rynkach finansowych rozpoczyna się ciekawie, chociaż nie z powodu zaplanowanych na ten dzień publikacji makroekonomicznych. Rynki po weekendzie żyją zarówno geopolityką, skupioną na Grenladnii oraz Iranie, a także sferą monetarną, dyktowaną przez pozwy skierowane w kierunku Jerome Powella, prezesa amerykańskiego banku centralnego.
Obrót wydarzeń powoduje, że metale szlachetne oraz waluty tzw. “Bezpiecznych przystanii” radzą sobie dzisiaj bardzo dobrze. Z drugiej strony kontrakty futures skupione na indeksach amerykańskich oraz europejskich tracą na wartości.
Inwestorzy po stronie kalendarza czekają na publikacje w dalszej częsci tygodnia (dane CPI z USA oraz wyniki banków z Wall Street za Q4 2025). Dzisiaj wydaje się, że rynkami sterować będą napływające informacje ad hoc.
Kalendarz dzisiejszej sesji po stronie danych makro. Źródło: xStation
🍫Kakao testuje 5000 USD
PILNE: Zapasy ropy silnie rosną wbrew oczekiwaniom. Ropa utrzymuje mocne wzrosty
US Open: Indeksy zatrzymane prze PPI, banki w cieniu danych
MIDDAY WRAP: Mieszana sesja w Europie, spadki na amerykańskich kontraktach
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.