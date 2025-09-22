Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna w Polsce; liczne wystąpienia bankierów FED

Pierwsza w nowym tygodniu handlu sesja giełdowa rozpoczyna się kolejnej fali aprecjacji surowców (metali szlachetnych) oraz ropy, a także pogłębienia odbicia dolara amerykańskiego oraz waluty Antypodów. W tym samym czasie japoński jen oraz kryptowaluty tracą. Podczas dzisiejszej sesji uwaga inwestorów zwróci się przede wszystkim w kierunku licznych przemówień bankierów FED, którzy skomentują ich podejście do polityki monetarnej w cieniu ostatniej obniżki stóp procentowych.
10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za sierpień:
- Sprzedaż detaliczna: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 4,8% r/r;
14:30, Kanada - dane o inflacji za sierpień:
Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,7% m/m;
Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): poprzednio 2,6% r/r;
14:30, Kanada - Indeks cen surowców (RMPI) za sierpień:
- prognoza 1,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
14:30, Kanada - Indeks cen surowców RMPI za sierpień:
- poprzednio 0,8% r/r;
15:45, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla
15:45, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa
15:45, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB
18:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela
19:15, Kanada - Przemówienie starszej wiceprezeski BoC, Rogers
20:00, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE
