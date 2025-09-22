czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna w Polsce; liczne wystąpienia bankierów FED

08:55 22 września 2025

Pierwsza w nowym tygodniu handlu sesja giełdowa rozpoczyna się kolejnej fali aprecjacji surowców (metali szlachetnych) oraz ropy, a także pogłębienia odbicia dolara amerykańskiego oraz waluty Antypodów. W tym samym czasie japoński jen oraz kryptowaluty tracą. Podczas dzisiejszej sesji uwaga inwestorów zwróci się przede wszystkim w kierunku licznych przemówień bankierów FED, którzy skomentują ich podejście do polityki monetarnej w cieniu ostatniej obniżki stóp procentowych. 

Szczegółowy kalendarz makro dnia poniżej:

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za sierpień:

  • Sprzedaż detaliczna: prognoza 3,3% r/r; poprzednio 4,8% r/r;

14:30, Kanada - dane o inflacji za sierpień:

  • Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,7% m/m;

  • Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): poprzednio 2,6% r/r;

14:30, Kanada - Indeks cen surowców (RMPI) za sierpień:

  • prognoza 1,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

14:30, Kanada - Indeks cen surowców RMPI za sierpień:

  • poprzednio 0,8% r/r;

15:45, Wielka Brytania - Przemówienie członka MPC BoE, Pilla

15:45, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa

15:45, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB

18:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela

19:15, Kanada - Przemówienie starszej wiceprezeski BoC, Rogers

20:00, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

23.09.2025
20:07

Podsumowanie Dnia: Nasdaq pod presją spadków akcji technologicznego 📉Kawa traci ponad 4%

Odczyty aktywności PMI za wrzesień, z największych europejskich gospodarek zaskoczyły spadkiem w przypadku Francji, natomiast w Niemczech wzrosły benchmarki...

 18:46

(LIVE) Przemówienie szefa Fed, Jerome'a Powella

Jerome Powell, przewodniczący Fed komentuje dziś sytuację w gospodarce USA. Prezes Fed wskazuje, że nie istnieje pozbawiona ryzyka ścieżka polityki na...

 18:20

NVIDIA i Intel kontra ARM – kto wygra wyścig o dominację? | Bliżej Giełdy, Bartek Szyma

Zapraszamy na webinar. Start o godzinie 19:00.  
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację