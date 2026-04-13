Kalendarz ekonomiczny: Tydzień w cieniu geopolityki oraz sezonu wyników za Q1

Dziś rynki będą przede wszystkim reagować na geopolitykę: start blokady irańskich portów przez USA o 14:00 GMT może utrzymać wysoką zmienność i wspierać ropę, a każda informacja o deeskalacji albo incydencie morskim będzie natychmiast przesuwać nastroje. W Europie otwarcie pozostaje pod presją ryzyka, więc inwestorzy będą patrzeć głównie na indeksy, dolara i surowce energetyczne, bo to one najlepiej pokażą, czy strach o eskalację dalej rośnie. W skali tygodnia najważniejsze będą trzy rzeczy: rozwój sytuacji wokół Iranu, początek sezonu wyników za Q1 oraz dane makro z USA i Europy, które mogą potwierdzić albo osłabić wpływ droższej ropy na inflację. Na liście publikacji są m.in. CPI z Polski, PPI z USA, dane o sprzedaży domów, EBC Minutes, inflacja HICP ze strefy euro oraz odczyty z Chin, więc rynek będzie jednocześnie grał geopolitykę, inflację i perspektywy dla wzrostu. Szczególną uwagę przyciągną banki, LVMH, ASML, TSMC i Netflix, bo ich wyniki dadzą pierwszy sygnał, jak firmy radzą sobie na starcie sezonu raportowego. Kalendarz na dzisiaj. Źródło: XTB Kalendarz na cały tydzień. Źródło: XTB Kalendarz spółkowy. Źródło: XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.