Kalendarz ekonomiczny: Wall Street czeka na raport NFP i decyzję sądu ws. taryf celnych

Dzisiaj uwaga rynków skoncentruje się głównie na danych z gospodarki amerykańskiej, gdzie w absolutnym centrum uwagi stanie zmiana zatrudnienia (NFP) za grudzień. Rynek oczekuje, że dane pokażą w dalszym ciągu obraz 'zdrowej' gospodarki z rosnącymi wynagrodzeniami, niższym bezrobociem i nieco wyższą zmianą zatrudnienia. Taki wariant mógłby wesprzeć dolara. Ogólna zmienność może utrzymać się tym bardziej wobec decyzji amerykańskiego sądu w sprawie legalnego uzasadnienia taryf handlowych w mocy. Oczekiwania związane z decyzją są mieszane, ale najbardziej prawdopodobnym wariantem wydaje się uznanie zasadności obowiązujących ceł i wpływów z nich przy jednocześnie zastosowanych narzędziach, ograniczających możliwość ich ponownego użycia zgodnie z literą prawa przed administrację amerykańską, w przyszłości. Wreszcie, po południu zostaną opublikowane wstępne dane o nastrojach i oczekiwaniach konsumentów w USA.
Kalendarz ekonomiczny
9:00, Szwajcaria, stopa bezrobocia, oczekiwana 3,1% vs 2,9% poprzednio (nieskorygowna sezonowo)
10:00, Włochy, sprzedaż detaliczna, poprzednio 1,3% r/r
11:00, Strefa euro, sprzedaż detaliczna, oczekiwane 1,6% r/r vs 1,5% poprzednio (0,1% m/m vs 0% poprzednio)
14:30, USA, Zmianan zatrudnienia poza rolnictwem (NFP): oczekiwane 70 tys. vs 64 tys. poprzednio
- Zatrudnienie w sektorze prywatnym: 75 tys. prognoz vs 69 tys. poprzednio
- Zatrudnienie w przemyśle: oczekiwane -5 tys. vs -5 tys. poprzednio
- Stopa bezrobocia: oczekiwane 4,5% vs 4,6% poprzednio
- Wynagrodzenia: 0,3% wzrost m/m vs 0,1% poprzednio (3,6% prognoz vs 3,5% poprzednio)
- Rozpoczęte budowy domów w USA: oczekiwane 1,8% vs -8,5% poprzednio
- Pozwolenia na budowę: oczekiwane 1,5% vs -2,3% poprzednio
14:30, Kanada, dane z rynku pracy: oczekiwane -2,5 tys. vs 53,5 tys. poprzednio
- Stopa bezrobocia: oczekiwana 6,65% vs 6,5% poprzednio
- Wynagrodzenia: oczekiwane 3,8% r/r vs 4% poprzednio
16:00, USA, wstępne nastroje konsumentów w styczniu wg. badania UoM: oczekiwane 53,5 vs 52,9 poprzednio
- Długoterminowe oczekiwania inflacyjne: oczekiwane 3,3% vs 3,2% poprzednio
- Krótktkoterminowe oczekiwania inflacyjne: oczekiwane 4,1% vs 4,2% poprzednio
16:00, USA, decyzja Sądu Najwyższego ws. legalności taryf handlowych (dokładna data może ulec zmianie)
Przemówienia bankierów i spotkania
19:35 - Przemówienie Thomasa Barkina z Fed
20:00 - Przewodniczący firm z rynku ropy spotkają się z Trumpem
