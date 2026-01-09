czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
09:33 · 9 stycznia 2026

Kalendarz ekonomiczny: Wall Street czeka na raport NFP i decyzję sądu ws. taryf celnych

US30
Indeksy
-
-

Dzisiaj uwaga rynków skoncentruje się głównie na danych z gospodarki amerykańskiej, gdzie w absolutnym centrum uwagi stanie zmiana zatrudnienia (NFP) za grudzień. Rynek oczekuje, że dane pokażą w dalszym ciągu obraz 'zdrowej' gospodarki z rosnącymi wynagrodzeniami, niższym bezrobociem i nieco wyższą zmianą zatrudnienia. Taki wariant mógłby wesprzeć dolara. Ogólna zmienność może utrzymać się tym bardziej wobec decyzji amerykańskiego sądu w sprawie legalnego uzasadnienia taryf handlowych w mocy. Oczekiwania związane z decyzją są mieszane, ale najbardziej prawdopodobnym wariantem wydaje się uznanie zasadności obowiązujących ceł i wpływów z nich przy jednocześnie zastosowanych narzędziach, ograniczających możliwość ich ponownego użycia zgodnie z literą prawa przed administrację amerykańską, w przyszłości. Wreszcie, po południu zostaną opublikowane wstępne dane o nastrojach i oczekiwaniach konsumentów w USA.

Kalendarz ekonomiczny

9:00, Szwajcaria, stopa bezrobocia, oczekiwana 3,1% vs 2,9% poprzednio (nieskorygowna sezonowo)

10:00, Włochy, sprzedaż detaliczna, poprzednio 1,3% r/r

11:00, Strefa euro, sprzedaż detaliczna, oczekiwane 1,6% r/r vs 1,5% poprzednio (0,1% m/m vs 0% poprzednio)

14:30, USA, Zmianan zatrudnienia poza rolnictwem (NFP): oczekiwane 70 tys. vs 64 tys. poprzednio

  • Zatrudnienie w sektorze prywatnym: 75 tys. prognoz vs 69 tys. poprzednio
  • Zatrudnienie w przemyśle: oczekiwane -5 tys. vs -5 tys. poprzednio
  • Stopa bezrobocia: oczekiwane 4,5% vs 4,6% poprzednio
  • Wynagrodzenia: 0,3% wzrost m/m vs 0,1% poprzednio (3,6% prognoz vs 3,5% poprzednio)
  • Rozpoczęte budowy domów w USA: oczekiwane 1,8% vs -8,5% poprzednio
  • Pozwolenia na budowę: oczekiwane 1,5% vs -2,3% poprzednio

14:30, Kanada, dane z rynku pracy: oczekiwane -2,5 tys. vs 53,5 tys. poprzednio

  • Stopa bezrobocia: oczekiwana 6,65% vs 6,5% poprzednio
  • Wynagrodzenia: oczekiwane 3,8% r/r vs 4% poprzednio

16:00, USA, wstępne nastroje konsumentów w styczniu wg. badania UoM: oczekiwane 53,5 vs 52,9 poprzednio

  • Długoterminowe oczekiwania inflacyjne: oczekiwane 3,3% vs 3,2% poprzednio
  • Krótktkoterminowe oczekiwania inflacyjne: oczekiwane 4,1% vs 4,2% poprzednio

16:00, USA, decyzja Sądu Najwyższego ws. legalności taryf handlowych (dokładna data może ulec zmianie)

Przemówienia bankierów i spotkania

19:35 - Przemówienie Thomasa Barkina z Fed

20:00 - Przewodniczący firm z rynku ropy spotkają się z Trumpem

 

9 stycznia 2026, 17:42

Co mówi nam raport NFP?
9 stycznia 2026, 16:17

US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.
9 stycznia 2026, 16:05

PILNE: Sąd Najwyższy USA czeka z orzeczeniem w kwestii ceł Trumpa
9 stycznia 2026, 16:00

PILNE: Wstępny odczyt indeksu Michigan powyżej oczekiwań!

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację