Kalendarz ekonomiczny 🗽 Wall Street wstrzymuje oddech przed odczytem PCE z USA i wynikami Nvidia

Kalendarz na dziś jest dość napięty, a dane skumulują się w godzinach popołudniowych - przed otwarciem sesji na Wall Street, gdy poznamy preferowaną przez Fed miarę inflacji za lipiec oraz więcej faktów na temat dochodów i konsumpcji amerykańskich gospodarstw domowych (PCE) - może to oznaczać skokową zmienność na eurodolarze i ponownie - na obligacjach.

Jednocześnie Nvidia symbolicznie "zamknie" sezon wyników w USA i opublikuje wyniki za II kwartał roku fiskalnego 2027 (kalendarzowy II kwartał 2026) po dzisiejszym zamknięciu sesji w USA i będzie to jeden z najważniejszych testów dla całej hossy związanej ze sztuczną inteligencją. Rynek oczekuje przychodów na poziomie około 93–95 mld USD, co oznaczałoby wzrost o blisko 96% r/r, a konsensus dla zysku na akcję znajduje się w przedziale 2,05–2,10 USD.

Kluczowe będą przede wszystkim przychody segmentu centrów danych, tempo wdrażania platformy Blackwell oraz prognozy spółki na kolejny kwartał. Inwestorzy będą też mocno patrzeć na marże brutto, które w ostatnich kwartałach utrzymywały się w okolicach bardzo wysokich 78%. Ich wyraźny spadek mógłby sugerować rosnącą presję konkurencyjną albo słabszą siłę cenową. Oczekiwania wobec Nvidii są już tak wysokie, że samo tylko dowiezienie konsensusu może nie wystarczyć, by podtrzymać wzrostowy impet akcji.

Równie ważna jak same liczby będzie konferencja wynikowa spółki, bo komentarz zarządu może powiedzieć dużo o dalszym tempie wydatków hyperscalerów i o tym, czy popyt na infrastrukturę AI, jak i sama jej budowa nadal rosną wystarczająco szybko.

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