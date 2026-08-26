Kalendarz ekonomiczny 🗽 Wall Street wstrzymuje oddech przed odczytem PCE z USA i wynikami Nvidia

Kalendarz na dziś jest dość napięty, a dane skumulują się w godzinach popołudniowych - przed otwarciem sesji na Wall Street, gdy poznamy preferowaną przez Fed miarę inflacji za lipiec oraz więcej faktów na temat dochodów i konsumpcji amerykańskich gospodarstw domowych (PCE) - może to oznaczać skokową zmienność na eurodolarze i ponownie - na obligacjach.
Jednocześnie Nvidia symbolicznie "zamknie" sezon wyników w USA i opublikuje wyniki za II kwartał roku fiskalnego 2027 (kalendarzowy II kwartał 2026) po dzisiejszym zamknięciu sesji w USA i będzie to jeden z najważniejszych testów dla całej hossy związanej ze sztuczną inteligencją. Rynek oczekuje przychodów na poziomie około 93–95 mld USD, co oznaczałoby wzrost o blisko 96% r/r, a konsensus dla zysku na akcję znajduje się w przedziale 2,05–2,10 USD.
Kluczowe będą przede wszystkim przychody segmentu centrów danych, tempo wdrażania platformy Blackwell oraz prognozy spółki na kolejny kwartał. Inwestorzy będą też mocno patrzeć na marże brutto, które w ostatnich kwartałach utrzymywały się w okolicach bardzo wysokich 78%. Ich wyraźny spadek mógłby sugerować rosnącą presję konkurencyjną albo słabszą siłę cenową. Oczekiwania wobec Nvidii są już tak wysokie, że samo tylko dowiezienie konsensusu może nie wystarczyć, by podtrzymać wzrostowy impet akcji.
Równie ważna jak same liczby będzie konferencja wynikowa spółki, bo komentarz zarządu może powiedzieć dużo o dalszym tempie wydatków hyperscalerów i o tym, czy popyt na infrastrukturę AI, jak i sama jej budowa nadal rosną wystarczająco szybko.
Kalendarz ekonomiczny
- 10:00 – Szwajcaria: indeks oczekiwań ZEW, poprzednio: 10
- 13:00 – USA: wnioski o kredyt hipoteczny MBA, poprzednio: -0,4%
- 14:30 – USA: indeks cen PCE r/r, prognoza: 3,6%; poprzednio: 3,7%
- 14:30 – USA: indeks cen PCE m/m, prognoza: 0,1%; poprzednio: -0,1%
- 14:30 – USA: bazowy indeks cen PCE r/r, prognoza: 3,3%; poprzednio: 3,3%
- 14:30 – USA: bazowy indeks cen PCE m/m, prognoza: 0,2%; poprzednio: 0,1%
- 14:30 – USA: bazowy PCE, odczyt wstępny, prognoza: 3,4%; poprzednio: 3,4%
- 14:30 – USA: zamówienia na dobra trwałego użytku, poprzednio: 0,5%
- 14:30 – USA: bazowe zamówienia na dobra trwałego użytku, prognoza: 0,6%; poprzednio: 0,7%
- 14:30 – USA: wydatki konsumentów m/m, prognoza: 0,1%; poprzednio: 0,3%
- 14:30 – USA: dochody osobiste m/m, prognoza: 0,2%; poprzednio: 0,2%
- 14:30 – USA: realna konsumpcja osobista m/m, prognoza: 0,0%; poprzednio: 0,4%
- 14:30 – USA: PKB k/k, drugi szacunek, poprzednio: 1,5%
- 14:30 – USA: indeks cen PKB, prognoza: 6,2%; poprzednio: 6,2%
- 14:30 – USA: deflator PKB, odczyt wstępny, poprzednio: 6,3%
- 16:30 – USA: zapasy ropy EIA, prognoza: +1,58 mln baryłek; poprzednio: +4,405 mln
- 16:30 – USA: zapasy benzyny EIA, prognoza: -1,1 mln baryłek; poprzednio: +0,688 mln
- 16:30 – USA: zapasy destylatów EIA, prognoza: -1,9 mln baryłek; poprzednio: -1,530 mln
- 16:30 – USA: zapasy ropy w Cushing, prognoza: brak; poprzednio: -1,314 mln baryłek
- 17:45 – USA: przemówienie Thomasa Barkina z Fed
- Nvidia: publikacja wyników finansowych za II kwartał roku fiskalnego 2027
Wykres EURUSD (interwał D1)
Źródło: xStation5
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